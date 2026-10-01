Σχεδόν 2.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα - Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες

Σε μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 20.024 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 1.938 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε όλη την Ελλάδα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σχεδόν 2.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα - Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στην Αττική (602), ακολουθούμενη από το Νότιο Αιγαίο (354) και τα Ιόνια Νησιά (243).
  • Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος.
  • Οι επιβάτες δικύκλων που δεν φορούν κράνος τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ οι οδηγοί Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων με πρόστιμο 30 ευρώ.
  • Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους με στόχο την αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας και την προώθηση της χρήσης κράνους ως μέτρο προστασίας ζωής.
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Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πλήρη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Κατά την 65η εβδομάδα της εκστρατείας, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20.024 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα. Από τους ελέγχους προέκυψαν 1.938 παραβάσεις, εκ των οποίων 1.727 αφορούσαν οδηγούς και 211 επιβάτες.

Από τις παραβάσεις που καταγράφηκαν, 1.058 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, μεταξύ των οποίων και 38 επαγγελματίες διανομείς, ενώ 179 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε επιβάτες δικύκλων. Παράλληλα, καταγράφηκαν 648 παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 21 σε οδηγούς οχημάτων ATV.

Στο πλαίσιο των ελέγχων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς, αλλά και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε όλη την επικράτεια.

Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Η Αττική κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων, με 602, ενώ ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο με 354 και τα Ιόνια Νησιά με 243.

Αναλυτικά:

  • Αττική: 602
  • Νότιο Αιγαίο: 354
  • Ιόνια Νησιά: 243
  • Δυτική Ελλάδα: 200
  • Κρήτη: 178
  • Θεσσαλονίκη: 88
  • Θεσσαλία: 77
  • Πελοπόννησος: 43
  • Ήπειρος: 36
  • Βόρειο Αιγαίο: 34
  • Κεντρική Μακεδονία: 31
  • Στερεά Ελλάδα: 29
  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 20
  • Δυτική Μακεδονία: 3

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί.

Για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

Στον επιβάτη δικύκλου που δεν χρησιμοποιεί κράνος επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αυστηρότερες.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι στόχος της εκστρατείας δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας και η συνειδητοποίηση ότι η χρήση πιστοποιημένου κράνους αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά σε όλη τη χώρα, με την ΕΛ.ΑΣ. να καλεί οδηγούς και επιβάτες δικύκλων να τηρούν την υποχρέωση χρήσης κράνους.

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