«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.950 παραβάσεις την τελευταία εβδομάδα

Snapshot Από 24 έως 30 Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκαν 22.971 έλεγχοι για τη χρήση κράνους, με 2.958 παραβάσεις να βεβαιώνονται σε οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων και ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αττική (1.052), ακολουθούμενες από το Νότιο Αιγαίο (607) και τα Ιόνια Νησιά (337).

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμα 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος, και 350 ευρώ πρόστιμο για τους επιβάτες.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές για μη χρήση κράνους αυξάνονται σημαντικά.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους και ενημερώσεις για την υποχρεωτική χρήση κράνους, με στόχο την αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς και τη μείωση των ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, το διάστημα από 24 έως 30 Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκαν 22.971 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.656 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 56 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 302 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.662 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 51 διανομείς), 254 επιβάτες δίκυκλων, 899 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 93 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

1.052 στην Αττική,

607 στο Νότιο Αιγαίο,

337 στα Ιόνια Νησιά,

233 στην Κρήτη,

219 στην Δυτική Ελλάδα,

150 στη Θεσσαλονίκη,

90 στη Θεσσαλία,

78 στην Πελοπόννησο,

54 στη Στερεά Ελλάδα,

51 στην Κεντρική Μακεδονία,

36 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

24 στο Βόρειο Αιγαίο,

19 στην Ήπειρο και

8 στη Δυτική Μακεδονία.

Τα πρόστιμα

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

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