Financial Times: Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να σταματήσει τα χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια λόγω ανησυχιών για παγκόσμιες ελλείψεις ντίζελ και αύξηση τιμών.

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ειρηνευτική διαδικασία και η αντιμετώπιση θεμελιωδών ζητημάτων ασφάλειας είναι η πρώτη προτεραιότητα της Ουκρανίας.

Το νομοσχέδιο Λίντσεϊ Γκράχαμ επιτρέπει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία και στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ουγγαρία.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις αμερικανικές αρχές για τη στήριξη και την υπογραφή του νομοσχεδίου που ενισχύει την πίεση στη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του χθες Κυριακή, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι οι επιθέσεις αυτές επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές που έλαβαν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την οποία συμφωνήθηκε να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Τραμπ, Ήταν μια σημαντική συζήτηση και καλύψαμε πολλά θέματα. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη, και αυτή η συνάντηση μπορεί να αλλάξει πολλά. Υπάρχει διπλωματικό μομέντουμ», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Ευχαρίστησα τον Πρόεδρο για την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Κίεβο. Εξετάσαμε διεξοδικά τις βασικές λεπτομέρειες, και είδαν από πρώτο χέρι την κατάσταση στην Ουκρανία. Η ειρηνευτική διαδικασία αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα».

«Υπάρχουν ιδέες για μέτρα αποκλιμάκωσης και για την αντιμετώπιση θεμελιωδών ζητημάτων ασφάλειας – ενεργειακή ασφάλεια, επισιτιστική ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής. Συνεργαζόμαστε με την αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε πραγματικά σοβαρά μέτρα», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Ευχαρίστησα τον Αμερικανό Πρόεδρο για την υπογραφή του νομοσχεδίου του Λίντσεϊ Γκράχαμ. Όλοι συμφωνούμε – πρέπει να υπάρξει ειρήνη. Ευχαριστώ όλους όσους στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας! Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!», κατέληξε.

Το νομοσχέδιο Λίντσεϊ Γκράχαμ το οποίο εγκρίθηκε από την αμερικανική Βουλή επιτρέπει την νέα επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία για το πετρέλαιό της και στους αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου, Ινδία, Κίνα, Ουγγαρία. Το νομοσχέδιο πήρε το όνομα του από τον γερουσιαστή, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και πέθανε τον περασμένο Ιούλιο.