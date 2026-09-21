Νίκος Βέρτης για Μαζωνάκη: «Πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε»

Ο Νίκος Βέρτης εξέφρασε τη λύπη του που παρά τις προσπάθειες πολλών, δεν κατάφεραν να στηρίξουν επαρκώς τον Γιώργο Μαζωνάκη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Νίκος Βέρτης για Μαζωνάκη: «Πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε»
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  • Υπογράμμισε τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη σκηνική παρουσία του Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι ήταν ένας σταρ και σόουμαν.
  • Ο Βέρτης μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις για τη φωνή και την ενέργεια του Μαζωνάκη που έκανε τη διασκέδαση μοναδική.
  • Τόνισε τη μεγάλη συγκίνηση και αγάπη που έδειξε το κοινό μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, συγκρίνοντάς το με άλλες απώλειες αγαπημένων καλλιτεχνών.
  • Αναφέρθηκε στο σημαντικό καλλιτεχνικό στίγμα που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
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Ο Νίκος Βέρτης σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής σχολίασε ότι υπήρχαν πρόσωπα που προσπαθούσαν να τον στηρίξουν, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να του σταθούν, όπως εκείνοι θα ήθελαν.

«Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”», ανέφερε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»,

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα θα δει ο κόσμος περισσότερο τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης», πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε επίσης, τις φορές που επέλεγε να διασκεδάσει σε κέντρα που κατά καιρούς εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, εξηγώντας τι ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει ως ερμηνευτής και γιατί αισθανόταν διαφορετικά όταν βρισκόταν εκεί. Συγκεκριμένα, είπε: «Η φωνή του, όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι, ήταν χαρακτήρας. Γι’ αυτό και πήγαινα στον Γιώργο και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει. Και λέω τώρα “πού θα πάω;”. Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Έχω φίλους να πάω, αλλά στον Γιώργο περνούσα αλλιώς. Χαλάρωνα, διασκέδαζα».

Μιλώντας για την παρουσία του τραγουδιστή πάνω στη σκηνή, ο Νίκος Βέρτης στάθηκε στη σκηνική του παρουσία και στην ικανότητά του να κερδίζει την προσοχή του κοινού: «Ήταν και σόουμαν ο Γιώργος. Έβγαινε στη σκηνή και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω».

«Είδα ξαφνικά πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο. Πόσο πολύ ο κόσμος συγκινήθηκε. Έκλαψε κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε ποτέ να τον ακούσει. Το έζησα και με τον Βασίλη Καρρά. Το είδαμε και με τον Παντελή Παντελίδη, με τον Τόλη Βοσκόπουλο, με τον Αντώνη Βαρδή. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είχαν ψυχούλα μέσα τους, πόσο πολύ ο κόσμος τους αγαπάει και αυτό είναι μαγικό», πρόσθεσε.

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