Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Snapshot Η κίνηση είναι αυξημένη σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, με ουρές χιλιομέτρων.

Στην Αττική οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής έως Μεταμόρφωση.

Υπήρξε απομάκρυνση φορτηγού οχήματος στην έξοδο για Λαμία στην Αττική οδό.

Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως το κέντρο της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα. Πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα της καθόδου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης, ενώ στο ρεύμα της ανόδου, κατά τόπους από το ύψος του Αιγάλεω, έως το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Επιπλέον, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Φυλής, έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενώ πραγματοποιήθηκε και απομάκρυνση φορτηγού οχήματος από την έξοδο για Λαμία.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι το κέντρο της Αθήνας, ενώ δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο.

Δείτε χάρτη

Διαβάστε επίσης