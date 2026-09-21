Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό - Τροχαίο στον Κηφισό στη Νέα Χαλκηδόνα

Snapshot Συμφόρηση παρατηρείται στον Κηφισό από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, κυρίως στο ρεύμα ανόδου.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει στη Λεωφόρο Αθηνών μεταξύ Χαϊδαρίου και Σκαραμαγκά.

Προβλήματα στην κυκλοφορία εντοπίζονται στους δρόμους της ανατολικής Αθήνας και στο κέντρο, ιδιαίτερα σε Λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία έχει επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της οδού Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Στο συγκεκριμένο σημείο καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ οι καθυστερήσεις επηρεάζουν το ρεύμα προς Λαμία. Η αυξημένη κίνηση έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Παράλληλα, σημαντική συμφόρηση παρατηρείται στον Κηφισό και σε άλλα τμήματα του οδικού άξονα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από το Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Ιωνία.

Προβλήματα στην κυκλοφορία εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στους δρόμους της ανατολικής Αθήνας. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Καρέα, από την περιοχή της Ηλιούπολης έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με προβλήματα να καταγράφονται κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου οι οδηγοί καλούνται επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Οι καθυστερήσεις είναι άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Επιπλέον, καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.