Δάσος vs Ζούγκλα: Και όμως δεν είναι το ίδιο - Οι βασικές διαφορές τους

Στην καθημερινότητα, οι λέξεις «δάσος» και «ζούγκλα» εναλλάσσονται συχνά για να περιγράψουν εκτάσεις με πυκνή βλάστηση.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο διαφορετικές εννοιολογικές και οικολογικές κατηγορίες, με διακριτά χαρακτηριστικά.

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