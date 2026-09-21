Δάσος vs Ζούγκλα: Και όμως δεν είναι το ίδιο - Οι βασικές διαφορές τους
Αν και οι όροι «δάσος» και «ζούγκλα» πιστεύεται πως είναι συνώνυμοι, παρουσιάζουν αρκετές και σημαντικές διαφορές
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Στην καθημερινότητα, οι λέξεις «δάσος» και «ζούγκλα» εναλλάσσονται συχνά για να περιγράψουν εκτάσεις με πυκνή βλάστηση.
Ωστόσο, στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο διαφορετικές εννοιολογικές και οικολογικές κατηγορίες, με διακριτά χαρακτηριστικά.
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