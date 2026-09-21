Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας σε λίγες ώρες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει»

Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας σε λίγες ώρες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει»
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Η χώρα εισέρχεται σε φθινοπωρινό καιρό με σημαντική πτώση θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις λόγω ψυχρών μετώπων από τα βόρεια Βαλκάνια.
  • Από το βράδυ ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 6 βαθμούς και οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
  • Η εβδομάδα θα περιλαμβάνει δύο κύματα κακοκαιρίας, με το πρώτο να διαρκεί μέχρι την Τετάρτη και το δεύτερο να φτάνει το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας επιπλέον βροχές και καταιγίδες.
  • Σήμερα και από απόγευμα και μετά αναμένονται καταιγίδες σε ηπειρωτικές περιοχές, με έντονη επιδείνωση τη νύχτα σε Θράκη, ανατολική Μακεδονία και Θεσσαλία.
  • Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπονται πιο ήπιες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες γύρω στους 27 βαθμούς πριν το νέο κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου.
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Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, η χώρα εισέρχεται σε φθινοπωρινό καιρό, καθώς ψυχρά μέτωπα και αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια θα φέρουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από το βράδυ ξεκινά η μεταβολή του καιρού, με ψυχρό μέτωπο να κατέρχεται από τα βόρεια προς το νότο, φέρνοντας μείωση της θερμοκρασίας κατά περίπου 6 βαθμούς Κελσίου.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η επιδείνωση θα είναι αισθητή, με ενισχυμένους βοριάδες και πυκνά σύννεφα αστάθειας να αναπτύσσονται από το μεσημέρι και μετά.

Η τρέχουσα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από δύο κύρια κύματα κακοκαιρίας. Το πρώτο ξεκινά από το βράδυ, επηρεάζοντας κυρίως τα βόρεια, και ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη.

Ακολουθεί προσωρινή βελτίωση την Πέμπτη και Παρασκευή, πριν ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την κεντρική Ευρώπη φτάσει το Σαββατοκύριακο. Αυτό το δεύτερο κύμα αναμένεται να φέρει επιπλέον βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη δυτική Ελλάδα.

Σήμερα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλοκαιρινός μέχρι το μεσημέρι, όμως από το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, της βόρειας Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Η νύχτα θα φέρει έντονη επιδείνωση, ειδικά σε Θράκη, ανατολική Μακεδονία και Θεσσαλία, όπου οι άνεμοι θα ενισχυθούν και οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, στις Σποράδες και στη νότια Θεσσαλία, όπου η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι απότομη.

Την Τρίτη, η αστάθεια θα συνεχιστεί με έντονες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά.

Την Τετάρτη, το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή αναμένονται πιο ήπιες, με θερμοκρασίες κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου, πριν το νέο κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου.

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