Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 2026: Οι 6 πρώιμες αλλαγές που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Αλτσχάιμερ: Τα προειδοποιητικά σημάδια, οι θεραπείες και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

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Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 2026: Οι 6 πρώιμες αλλαγές που δεν πρέπει να αγνοήσετε
ΥΓΕΙΑ
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Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ γιορτάζεται ετησίως στις 21 Σεπτεμβρίου. Το φετινό μήνυμα είναι ότι η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής άνοιας μπορεί να δώσει στους ασθενείς περισσότερο χρόνο, για να αναζητήσουν θεραπεία, να κάνουν σχέδια και να λάβουν υποστήριξη.

Αποτελεί επίσης μια υπενθύμιση ότι η νόσος Αλτσχάιμερ δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης και ότι το να ξεχνά κανείς κάτι περιστασιακά δεν σημαίνει αυτόματα ότι πάσχει από άνοια.

Ποιος είναι ο στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ 2026;

Το θέμα της εκστρατείας για το 2026 είναι: «Όσο νωρίτερα γνωρίζετε, τόσα περισσότερα μπορείτε να κάνετε: Η διάγνωση της άνοιας έχει σημασία».

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, η οποία διοργανώνεται από τη διεθνή οργάνωση Alzheimer’s Disease International, στοχεύει στην καταπολέμηση του στίγματος και στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να αναζητήσουν βοήθεια αντί να αποκρύπτουν ανησυχητικές αλλαγές.

Τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ και πόσο συχνή είναι;

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική εγκεφαλική νόσος, που επηρεάζει την μνήμη, τη σκέψη και, τελικά, την ικανότητα για ανεξάρτητη διαβίωση στην καθημερινότητα. Αποτελεί τη συχνότερη αιτία άνοιας, ενός ευρύτερου όρου για παθήσεις που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά, ότι το 2021 ζούσαν με άνοια 57 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να ευθύνεται για περίπου το 60–70% των περιπτώσεων.

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Ποια πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια πρέπει να αναγνωρίζετε;

Δώστε προσοχή σε αλλαγές που επιμένουν, γίνονται συχνότερες ή παρεμποδίζουν οικείες σας δραστηριότητες και όχι σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, όπου ξεχάσατε ένα όνομα. Τα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

  1. Επανειλημμένως ξεχνάτε πρόσφατες συζητήσεις ή επαναλαμβάνετε την ίδια ερώτηση
  2. Δυσκολία στην εκτέλεση μιας οικείας μαγειρικής συνταγής, στην πληρωμή λογαριασμών ή στην ολοκλήρωση συνηθισμένων εργασιών
  3. Απώλεια προσανατολισμού σε γνώριμο μέρος ή σύγχυση σχετικά με τις ημερομηνίες
  4. Δυσκολία στην παρακολούθηση συζητήσεων ή συχνή δυσκολία στην εύρεση λέξεων
  5. Τοποθέτηση αντικειμένων σε ασυνήθιστα μέρη και αδυναμία ανάκλησης της διαδρομής που ακολουθήθηκε
  6. Αξιοσημείωτες αλλαγές στην κρίση, τη διάθεση, την προσωπικότητα και την κοινωνική δέσμευση

Δεν βιώνουν όλοι οι ασθενείς τα ίδια συμπτώματα με την ίδια σειρά. Ορισμένες μορφές άνοιας ξεκινούν με αλλαγές στη γλώσσα ή στη συμπεριφορά και όχι στην μνήμη.

Γιατί έχει σημασία η έγκαιρη διάγνωση;

Η διάγνωση βοηθά στη διαφοροποίηση της νόσου Αλτσχάιμερ από άλλες αιτίες προβλημάτων μνήμης, όπως η κατάθλιψη, οι παρενέργειες φαρμάκων, τα προβλήματα θυρεοειδούς και οι ελλείψεις βιταμινών. Η αξιολόγηση από νευρολόγο μπορεί να περιλαμβάνει:

  • συζήτηση για τα συμπτώματα και τη φαρμακευτική αγωγή
  • τεστ μνήμης
  • εξετάσεις αίματος και
  • εφόσον κρίνεται σκόπιμο, απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου ή εξειδικευμένες εξετάσεις

Ο εντοπισμός της αιτίας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη θεραπεία των συμπτωμάτων, τον σχεδιασμό της φροντίδας, την παροχή πρακτικής υποστήριξης και, για επιλεγμένα άτομα με πρώιμο στάδιο της νόσου, για εξειδικευμένη αξιολόγηση σχετικά με φάρμακα, που επιβραδύνουν σε μέτριο βαθμό την μείωση των λειτουργιών, αλλά ενέχουν σημαντικούς κινδύνους.

Η έγκαιρη διάγνωση δίνει επίσης στο άτομο μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στην λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε ανησυχία σχετικά με την μνήμη οφείλεται στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο;

Καμία συνήθεια δεν εγγυάται την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης. Ωστόσο, τα πιο ουσιαστικά πρακτικά βήματα ενισχύουν την υγεία τόσο της καρδιάς όσο και του εγκεφάλου:

  • Διατηρήστε τη σωματική δραστηριότητα και την κοινωνική επαφή
  • Ελέγξτε την αρτηριακή πίεση, τον διαβήτη και τη χοληστερόλη
  • Αποφύγετε το κάπνισμα και την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ
  • Ακολουθήστε ισορροπημένη διατροφή και φροντίστε την ποιότητα του ύπνου σας
  • Αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα ακοής ή όρασης
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Τι πρέπει να κάνετε αν ανησυχείτε για τον εαυτό σας ή για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο;

Κλείστε ραντεβού με νευρολόγο εάν οι αλλαγές επιμένουν ή επηρεάζουν την καθημερινότητα.

Καταγράψτε συγκεκριμένα παραδείγματα, το πότε αυτά ξεκίνησαν και τα φάρμακα που λαμβάνονται. Η παρουσία στον γιατρό και κάποιου ατόμου που έχει παρατηρήσει τις αλλαγές μπορεί να βοηθήσει.

Η αιφνίδια σύγχυση ή τα ξαφνικά προβλήματα ομιλίας δεν είναι τυπικά συμπτώματα της σταδιακής εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ και χρήζουν άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η νόσος Αλτσχάιμερ να επηρεάσει άτομα κάτω των 65 ετών;

Ναι. Είναι λιγότερο συχνό, αλλά υπάρχει μορφή της νόσου με πρώιμη έναρξη. Οι επίμονες αλλαγές, που επηρεάζουν την εργασία ή την καθημερινή ζωή, χρήζουν αξιολόγησης σε οποιαδήποτε ηλικία.

Μπορεί μια εξέταση αίματος από μόνη της να διαγνώσει τη νόσο Αλτσχάιμερ;

Όχι. Οι νεότερες εξετάσεις αίματος μπορούν να βοηθήσουν τους ειδικούς να διερευνήσουν την πιθανότητα νόσου Αλτσχάιμερ σε κατάλληλους ασθενείς, αλλά τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τα συμπτώματα, την κλινική εξέταση και άλλες εξετάσεις.

Συμπέρασμα

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, το πιο χρήσιμο μήνυμα είναι απλό: αναγνωρίστε τις μόνιμες αλλαγές, ζητήστε αξιολόγηση και στηρίξτε τα άτομα που ζουν με άνοια, χωρίς να τα στιγματίζετε.

Η έγκαιρη διαπίστωση της κατάστασης μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές, παρόλο που, προς το παρόν, δεν υπάρχει θεραπεία.

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