Θρίλερ με τον θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας: «Βρήκαν το παιδί πεσμένο μπρούμυτα»

Ο 15χρονος πέθανε περιμένοντας να έρθει ασθενοφόρο από τη Λάρισα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θρίλερ με τον θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας: «Βρήκαν το παιδί πεσμένο μπρούμυτα»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Ο 15χρονος βρέθηκε πεσμένος μπρούμυτα με αφρούς στο στόμα και χωρίς γνωστό ιστορικό υγείας.
  • Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 21:05, αλλά τα πλησιέστερα ασθενοφόρα ήταν ήδη σε αποστολές, με αποτέλεσμα η άφιξη να γίνει στις 21:52.
  • Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος δεν κατάφερε να ανανήψει λόγω μη απινιδώσιμου καρδιακού ρυθμού.
  • Η αιτία της αιφνίδιας κατάρρευσης παραμένει άγνωστη και θα καθοριστεί από την ιατροδικαστική και εργαστηριακή εξέταση.
  • Οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατο εξετάζονται περαιτέρω χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής εικόνα.
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Νέα στοιχεία για τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν του θανάτου του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας έρχονται στο φως μέσα από ιατρικές πηγές, την ώρα που παραμένει άγνωστο τι ήταν εκείνο που προκάλεσε την αιφνίδια κατάρρευση του παιδιού.

Όπως περιγράφουν οι πηγές ο 15χρονος ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος για την ηλικία του, χωρίς γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας και -από τα μέχρι στιγμής δεδομένα- χωρίς κάποια ένδειξη που να μπορούσε να προϊδεάσει το τραγικό περιστατικό.

Το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε από οικεία του πρόσωπα πεσμένο μπρούμυτα, ενώ έβγαζε αφρούς από το στόμα. Η εικόνα αυτή προκάλεσε άμεσα συναγερμό και ζητήθηκε βοήθεια από το ΕΚΑΒ. «Μιλάμε για ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί, χωρίς ιστορικό υγείας. Οι οικείοι του το βρήκαν πεσμένο μπρούμυτα να βγάζει αφρούς», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ιατρικές πηγές στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, ο καρδιακός ρυθμός του 15χρονου ήταν μη απινιδώσιμος, γεγονός που καθόριζε και τις δυνατότητες παρέμβασης εκείνη τη στιγμή. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο ανήλικος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πλέον, το μεγάλο ερώτημα αφορά την αιτία της αιφνίδιας κατάρρευσης του ανήλικου με τις πηγές να επισημαίνουν πως «εκ των πραγμάτων, φως στα αίτια του θανάτου του θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις».

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και κυρίως των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στον 15χρονο.

Πέθανε περιμένοντας να έρθει ασθενοφόρο από τη Λάρισα

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Γιάννης Γούλας, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ δέχθηκε την κλήση. Ο κ. Γούλας στην περιγραφή του επισήμανε αρχικά ότι την ώρα της κλήσης τα δύο ασθενοφόρα που ήταν πλησιέστερα στην περιοχή είχαν ήδη αναλάβει άλλα περιστατικά και κατευθύνονταν προς την Λάρισα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κλήση στο ΕΚΑΒ καταγράφηκε στις 21:05 το βράδυ της Κυριακής. Οι άνθρωποι που επικοινώνησαν με το τηλεφωνικό κέντρο ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα παιδί 15 ετών, το οποίο δεν ανέπνεε, χωρίς να έχει δηλωθεί κάποιο γνωστό ιστορικό υγείας. «Δεχθήκαμε μία κλήση για ένα παιδί 15 ετών στο χωριό Καρίτσα του νομού Λάρισας. Η κλήση που δόθηκε ήταν ότι δεν αναπνέει, χωρίς να υπάρχει ιστορικό. Αυτό ανέφεραν οι άνθρωποι που τηλεφώνησαν και επικοινώνησαν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γούλας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαβίβαση της κλήσης έγινε στις 21.05, ενώ η άφιξη του πληρώματος στο σημείο καταγράφηκε στις 21.52. Το κρίσιμο στοιχείο που περιγράφει ο πρόεδρος των εργαζομένων είναι ότι εκείνη τη στιγμή τόσο το ασθενοφόρο που εδρεύει στο Κέντρο Υγείας Γόννων όσο και εκείνο του Κέντρου Υγείας Αγιάς βρίσκονταν ήδη σε αποστολές.

«Τα ασθενοφόρα της περιοχής, από τον τομέα Τεμπών στο Κέντρο Υγείας Γόννων, αλλά και το ασθενοφόρο που εδρεύει στο Κέντρο Υγείας Αγιάς, βρίσκονταν σε περιστατικά καθ’ οδόν προς την πόλη της Λάρισας, για περιστατικά της περιοχής ευθύνης που έχει κάθε ασθενοφόρο και κάθε τομέας», εξήγησε. Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Γούλα, δόθηκε εντολή στην κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που εδρεύει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας να αναχωρήσει για την Καρίτσα.

Το πλήρωμα έφθασε στην περιοχή και κατέβαλε προσπάθειες για τον 15χρονο, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να ανατραπεί η πορεία του περιστατικού. «Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να καταφέρουν κάτι το οποίο θα άλλαζε την πορεία του περιστατικού», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γούλας.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του παιδιού, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας ξεκαθάρισε ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. «Εμείς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε. Τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε είναι ότι δόθηκε η κλήση στις 21.05, ότι ανέφεραν πως δεν αναπνέει και ότι δεν υπάρχει ιστορικό», τόνισε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σϋμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής όταν οι οικείοι του 15χρονου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ότι το 15χρονο παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο.

Σε δεύτερη επικοινωνία σχεδόν αμέσως έγινε γνωστό ότι το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Παράλληλα από το κέντρο του ΕΚΑΒ είχε ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για την εξεύρεση ασθενοφόρου κοντά στην Καρίτσα, αλλά δυστυχώς ούτε στην Αγιά ούτε και στους Γόννους υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να μεταφέρει το παιδί.

Τελικά έφυγε μονάδα από τη Λάρισα που δυστυχώς έφτασε σε 56 περίπου λεπτά στην Καρίτσα αλλά ήταν πλέον αργά αφού ο γιατρός και οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό του και μετέφεραν τη σορό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr, paidis.com

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