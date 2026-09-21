Νέος «κώδικας» στη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου αποκαλύπτει τον πραγματικό της σκοπό

Snapshot Η Μεγάλη Πυραμίδα φαίνεται να ενσωματώνει αριθμητικά μοτίβα που σχετίζονται με τους κύκλους της Σελήνης, το αρχαίο ημερολόγιο και τους πλανήτες ορατούς με γυμνό μάτι, σύμφωνα με τη μελέτη του Sefy Levy.

Η μελέτη υποστηρίζει ότι οι διαστάσεις της πυραμίδας κωδικοποιούν μαθηματικές και αστρονομικές γνώσεις, καθιστώντας το μνημείο μια πέτρινη καταγραφή αυτών των γνώσεων.

Η θεωρία του Levy δεν έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση και παραμένει υποθετική, καθώς οι αριθμητικές αντιστοιχίες βρέθηκαν αφού ήταν γνωστές οι μετρήσεις και οι τιμές-στόχοι.

Ο Levy προτείνει ότι η πυραμίδα συμβολίζει τον αρχέγονο λόφο δημιουργίας του ηλιοπολίτικου μύθου και συνδέεται με έναν πιθανό πραγματικό τόπο προέλευσης των Αιγυπτίων, το Μάτι της Σαχάρας, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτή τη σύνδεση.

Η επικρατούσα άποψη στην αιγυπτιολογία θεωρεί τη Μεγάλη Πυραμίδα ως ταφικό μνημείο του Χέοπα, χωρίς ενδείξεις ότι οι διαστάσεις της κωδικοποιούν αστρονομικές πληροφορίες ή ότι ο Χέοπας τάφηκε εκεί. Snapshot powered by AI

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου έχει κρατήσει τα μυστικά της κρυμμένα πίσω από εκατομμύρια τόνους πέτρας, όμως μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι το σημαντικότερο μήνυμά της μπορεί να ήταν κρυμμένο σε κοινή θέα.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Sefy Levy υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες μετρήσεις του εξωτερικού της μνημείου σχηματίζουν ένα αριθμητικό σύστημα, σχεδιασμένο ώστε να επιβιώσει πολύ μετά την εξαφάνιση των κατασκευαστών της.

Αντί να είναι χαραγμένος σε κάποιον τοίχο, ο φερόμενος κώδικας υποστηρίζεται ότι είναι ενσωματωμένος στο ύψος της πυραμίδας, στη βάση της, στις κεκλιμένες πλευρές και συνολικά στις αναλογίες της.

Ο Levy υποστηρίζει ότι αυτές οι διαστάσεις παρουσιάζουν εντυπωσιακές αντιστοιχίες με τους κύκλους της Σελήνης, το ημερολόγιο και τους πλανήτες που ήταν ορατοί με γυμνό μάτι.

Πιστεύει ότι οι αριθμοί είχαν ως σκοπό να διατηρήσουν για την αιωνιότητα τις γνώσεις των αρχαίων Αιγυπτίων σχετικά με τα μαθηματικά, τον χρόνο και τον ουρανό.

«Η πυραμίδα δεν κατασκευάστηκε για να διαρκέσει για πάντα επειδή περιείχε κάτι πολύτιμο», έγραψε ο Levy.

«Κατασκευάστηκε για να διαρκέσει για πάντα επειδή η ίδια ήταν κάτι πολύτιμο».

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, καταλήγει στον πιο τολμηρό ισχυρισμό της: «Η πυραμίδα δεν είναι ένα δοχείο γνώσης. Είναι η ίδια η γνώση, μετατραπείσα σε πέτρα».

Η ερμηνεία παραμένει εξαιρετικά υποθετική, καθώς η μελέτη έχει αναρτηθεί στις πλατφόρμες SSRN και Zenodo, αλλά δεν έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση από ομότιμους ερευνητές.

Ο Levy έχει αναγνωρίσει ότι οι αριθμητικές αντιστοιχίες εντοπίστηκαν αρχικά αφού ήταν ήδη γνωστές τόσο οι μετρήσεις όσο και οι τιμές-στόχοι.

Η επικρατούσα άποψη της αιγυπτιολογίας θεωρεί τη Μεγάλη Πυραμίδα ταφικό μνημείο που κατασκευάστηκε για τον Χέοπα, περίπου πριν από 4.500 χρόνια.

Η άδεια γρανιτένια σαρκοφάγος, το ταφικό συγκρότημα και το βασιλικό νεκροταφείο ενισχύουν αυτή την ερμηνεία, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν ότι ο Χέοπας τάφηκε πράγματι εκεί.

Κανένα αρχαίο κείμενο δεν αναφέρει ότι οι διαστάσεις της πυραμίδας κωδικοποιούν αστρονομικές πληροφορίες.

Οι αριθμοί που συνδέονται με τη Σελήνη και τους πλανήτες

Για να εντοπίσει το φερόμενο μοτίβο, ο Levy εξέτασε τις βασικές διαστάσεις της πυραμίδας και τις διαίρεσε χρησιμοποιώντας κλάσματα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γραφείς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αποτελέσματα επανειλημμένα πλησιάζουν αριθμούς που έχουν σημασία για τα μαθηματικά και την αστρονομία.

Ένας απλός υπολογισμός δίνει 27,5, αριθμός που πλησιάζει το διάστημα περίπου 27,55 ημερών μεταξύ δύο διαδοχικών περιγείων της Σελήνης, δηλαδή των σημείων όπου η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στη Γη.

Ένας άλλος υπολογισμός δίνει ακριβώς 70, αριθμό που ο Levy συνδέει με το διάστημα περίπου 70 ημερών κατά το οποίο ο Σείριος δεν ήταν ορατός λόγω της ηλιακής λάμψης, πριν εμφανιστεί ξανά στον ουρανό.

Η αιγυπτιακή παράδοση συνέδεε επίσης τις περίπου 70 ημέρες με τη διαδικασία μουμιοποίησης, αν και αυτή η αντιστοιχία δεν αποδεικνύει ότι υπήρχε σκόπιμη σύνδεση.

Ο Levy υποστηρίζει ότι άλλοι υπολογισμοί πλησιάζουν τους επαναλαμβανόμενους κύκλους του Κρόνου, του Δία, της Αφροδίτης και του Άρη, καθώς οι πλανήτες κινούνται στον ουρανό όπως τον παρατηρούμε από τη Γη.

Υποστηρίζει επίσης ότι οι αναλογίες της πυραμίδας παράγουν αριθμούς που μοιάζουν με το π και τη χρυσή τομή.

Συνολικά, η θεωρία υποστηρίζει ότι οι κατασκευαστές μετέτρεψαν τη Μεγάλη Πυραμίδα σε μια μόνιμη, πέτρινη καταγραφή της αντίληψής τους για τον χρόνο, τον χώρο και τον ουρανό.

Το τεστ των 100.000 πυραμίδων

Για να εξετάσει εάν παρόμοια μοτίβα θα μπορούσαν να εμφανιστούν τυχαία, ο Levy δημιούργησε 100.000 υποθετικές πυραμίδες τύπου Παλαιού Βασιλείου.

Δεν επρόκειτο για ολοκληρωμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Ένα πρόγραμμα τροποποιούσε το πλάτος της βάσης τους από 75 έως 440 αιγυπτιακούς βασιλικούς πήχεις, καθώς και την κλίση των πλευρών τους σε ένα εύρος που θεωρείται συμβατό με την αρχαιότητα.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε σε κάθε μοντέλο και ο Levy υποστήριξε ότι 2.419 από αυτές, δηλαδή περίπου 2,4%, παρουσίασαν τουλάχιστον τόσες αντιστοιχίες όσες και η Μεγάλη Πυραμίδα.

Κατά την άποψή του, αυτό καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο οι αντιστοιχίες να είναι αποτέλεσμα σύμπτωσης. Ωστόσο, πρόκειται για δική του προσομοίωση και όχι για ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Μια αυστηρότερη σύγκριση δεν έδωσε σαφές αποτέλεσμα.

Η θεωρία για την προέλευση των Αιγυπτίων

Ο αριθμητικός κώδικας αποτελεί μόνο ένα μέρος της πολύ πιο ριζοσπαστικής θεωρίας του Levy σχετικά με τον σκοπό του μνημείου.

Η ευρύτερη θεωρία του ξεκινά από μια αιγυπτιακή παράδοση δημιουργίας, σύμφωνα με την οποία η πρώτη στεριά αναδύθηκε από έναν κόσμο καλυμμένο με νερό.

Η παράδοση αυτή είναι γνωστή ως ηλιοπολίτικος μύθος δημιουργίας και συνδέεται με τον αρχέγονο λόφο, τον λεγόμενο Μπενμπέν.

Ο Levy πιστεύει ότι η πυραμίδα κατασκευάστηκε ώστε να αναπαριστά αυτόν τον αρχέγονο λόφο από τον οποίο ξεκίνησε η δημιουργία.

Στη συνέχεια προχωρά σε έναν ακόμη πιο αμφιλεγόμενο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο μύθος μπορεί να βασιζόταν σε έναν πραγματικό τόπο όπου ενδέχεται να είχαν ζήσει μακρινοί πρόγονοι των Αιγυπτίων.

Η τοποθεσία που προτείνει είναι το Μάτι της Σαχάρας, ένας τεράστιος κυκλικός γεωλογικός σχηματισμός στη Μαυριτανία, στο κέντρο του οποίου υπάρχει υπερυψωμένη περιοχή.

Χιλιάδες χρόνια πριν, όταν η Σαχάρα ήταν πιο πράσινη και υγρή, η περιοχή ενδέχεται να περιβαλλόταν από νερό.

Σύμφωνα με τη θεωρία, πληθυσμοί εγκατέλειψαν την περιοχή καθώς αυτή άρχισε να ξηραίνεται και τελικά κινήθηκαν προς τα ανατολικά, με κατεύθυνση τον Νείλο, μεταφέροντας μαζί τους τις αναμνήσεις από την παλιά τους πατρίδα.

Ο Levy πιστεύει ότι οι μεταγενέστερες γενιές αναπαρέστησαν αυτή την ανάμνηση στη Γκίζα.

Η πυραμίδα αντιπροσώπευε τον λόφο, ενώ ένα λιμάνι και ένας πλέον χαμένος κλάδος του Νείλου τοποθετούσαν το νερό δίπλα στο συγκρότημα.

Ερμηνεύει επίσης τις οδούς που οδηγούν προς τα δυτικά ως συμβολική σύνδεση με τον ήλιο που δύει, τους νεκρούς και την υποτιθέμενη προγονική πατρίδα.

Με άλλα λόγια, ο Levy υποστηρίζει ότι η Μεγάλη Πυραμίδα διατήρησε μια ιστορία για την προέλευση ορισμένων από τους μακρινούς προγόνους των Αιγυπτίων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει άμεση evidence που να συνδέει το Μάτι της Σαχάρας με τη Γκίζα ή να αποδεικνύει ότι μια τέτοια μετακίνηση πληθυσμών πραγματοποιήθηκε.