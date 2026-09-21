Ηράκλειο: 35χρονη προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή της δύο φορές

Snapshot Μια 35χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία επιχείρησε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή της στο Ηράκλειο λόγω ερωτικής απογοήτευσης.

Η πρώτη απόπειρα έγινε με αυτοτραυματισμό από αιχμηρό αντικείμενο, τον οποίο αντιλήφθηκε και παρενέβη μια φίλη της.

Η δεύτερη απόπειρα έγινε κοντά στα Ενετικά Τείχη, όπου η γυναίκα αποτράπηκε από αστυνομικούς μετά από ενημέρωση της φίλης της.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ με εισαγγελική εντολή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (20/9) στο Ηράκλειο για μια 35χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή της, μετά από ερωτική απογοήτευση.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν η 35χρονη αυτοτραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μία φίλη της αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και παρενέβη, απομακρύνοντας το αντικείμενο ζητώντας βοήθεια.

Η 35χρονη ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έφυγε από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς τα Ενετικά Τείχη, όπου φέρεται εκ νέου να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η φίλη της ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, αποτρέποντας τη δεύτερη απόπειρα και θέτοντας τη γυναίκα υπό προστασία.

Μετά την παρέμβαση των Αρχών, η 35χρονη μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

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