Πιερρακάκης για καύσιμα: «Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό»

Snapshot Η κυβέρνηση προγραμματίζει νέο πακέτο μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με έμφαση στη μείωση του κόστους θέρμανσης και αύξηση επιδόματος θέρμανσης χωρίς αλλαγή κριτηρίων δικαιούχων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η μείωση της τελικής τιμής στα καύσιμα και όχι ο μηχανισμός παρέμβασης, ενώ η δημοσιονομική δυνατότητα περιορίζει τις παρεμβάσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες σε ποσοστό ΑΕΠ που δαπανάται για ενεργειακά μέτρα στήριξης, αξιοποιώντας έσοδα από φοροδιαφυγή και αύξηση απασχόλησης.

Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν στην οικονομία τον Νοέμβριο για στήριξη συνταξιούχων και άλλες ομάδες, ενώ παρακολουθούνται στενά οι διεθνείς αγορές πετρελαίου και ομολόγων.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προχωρά σε πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, με στόχο τη διασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Snapshot powered by AI

Νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μετά τις παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ περιέγραψε τη διεθνή συγκυρία ως μια «διεθνή καταιγίδα» στις αγορές ενέργειας και ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

«Η Ελλάδα θα κάνει το maximum», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι διαθέσιμες εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες και πως ο σχεδιασμός των μέτρων πρέπει να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της διεθνούς συγκυρίας.

Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών βρίσκεται το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκτίμησε ότι, εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή θα διαμορφωνόταν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.

Στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι η τιμή έναρξης της φετινής περιόδου να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα με τα οποία έκλεισε η προηγούμενη. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε περσινή τιμή περίπου 1,75-1,80 ευρώ το λίτρο, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η στήριξη των νοικοκυριών θα κινηθεί, σύμφωνα με τον υπουργό, σε δύο κατευθύνσεις: στην παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.

«Είναι διπλή η ασπίδα προστασίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα κριτήρια ή ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος, αλλά θα αυξηθεί το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης στη βόρεια Ελλάδα, φέρνοντας ως παραδείγματα την Κοζάνη και τη Δράμα.

«Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, αλλά η τιμή στο ταμπλό»

Σε ερώτηση για τα αιτήματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τη μείωση ή την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή.

«Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να αξιοποιήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, είτε μέσω φορολογικών παρεμβάσεων είτε μέσω επιδοτήσεων.

«Τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στο ταμπλό», είπε.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο ΕΦΚ στα καύσιμα αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ ο ΦΠΑ αποτελεί επίσης σημαντική πηγή εσόδων. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστήριξε, οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να μην περιορίζει υπερβολικά τη δυνατότητα του κράτους να στηρίξει την οικονομία σε ένα δυσμενέστερο σενάριο.

«Τρίτη χώρα στην Ευρώπη» στα ενεργειακά μέτρα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τριών πρώτων χωρών της Ευρώπης ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ που κατευθύνεται σε αμιγώς ενεργειακά μέτρα στήριξης.

Όπως είπε, το ποσοστό αυτό αυξάνεται εάν συνυπολογιστούν η συνεισφορά των διυλιστηρίων και οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας, καθώς «οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες».

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο δημοσιονομικός χώρος που έχει δημιουργηθεί συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αύξηση της απασχόλησης. Όπως ανέφερε, περίπου 2 δισ. ευρώ έχουν προκύψει από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενώ 600.000 περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σήμερα σε σχέση με το 2019.

Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στην οικονομία τον Νοέμβριο

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ήδη προγραμματιστεί, ο υπουργός δήλωσε ότι περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ αναμένεται να διοχετευθούν στην οικονομία τον Νοέμβριο.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 880 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συνταξιούχων και άλλα 250 εκατ. ευρώ από την επιστροφή ενός ενοικίου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στο πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, καθώς και σε παρεμβάσεις που είχαν εξαγγελθεί από την προηγούμενη χρονιά και αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες.

«Η στήριξη αυτή είναι σημαντική. Έρχεται να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Και για τον κόσμο που μας βλέπει, το κάθε ευρώ μετράει», ανέφερε.

Στο επίκεντρο και η διεθνής αγορά πετρελαίου

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας των G7 για την εξέταση της δυνατότητας απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.

Όπως είπε, αντίστοιχη κίνηση στο παρελθόν, με την απελευθέρωση αποθεμάτων μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, είχε συμβάλει στην πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, καθώς οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας συνδυάζονται με μεταβολές στις αγορές ομολόγων.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σημείωσε ότι δεν βρίσκεται σήμερα μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις στα spreads, παραπέμποντας στην εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας.

«Η Ελλάδα βίωσε τι σημαίνει αποσταθεροποίηση στα spread και στις αγορές ομολόγων πριν από κάποια χρόνια. Δεν θα το ξαναζήσει. Άλλες χώρες το βιώνουν αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

«Ο μόνος δείκτης που μετράει είναι το πορτοφόλι»

Κλείνοντας, ο υπουργός στάθηκε στη σημασία η οικονομική ανάπτυξη και η δημοσιονομική σταθερότητα να μεταφράζονται σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Ο μόνος μακροοικονομικός δείκτης που μετράει για τον κόσμο που μας βλέπει είναι το τι συμβαίνει στο πορτοφόλι του και στο ταμείο του σούπερ μάρκετ», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην επενδυτική βαθμίδα και στις μόνιμες φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν να στηρίζονται τα εισοδήματα χωρίς να επαναληφθούν οι συνθήκες δημοσιονομικής αστάθειας του παρελθόντος.

«Ανήκω και σε μια γενιά η οποία βίωσε την υποβάθμιση, όχι την αναβάθμιση. Είναι η δουλειά σου που χάθηκε, είναι ο μισθός σου που κόπηκε, είναι η σύνταξή σου που κόπηκε», είπε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η οικονομική σταθερότητα να έχει απτό αποτέλεσμα για τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα, με στόχο να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για πρόσθετη στήριξη εάν οι διεθνείς συνθήκες επιδεινωθούν.

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