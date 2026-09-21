Σκληρό βίντεο: Η στιγμή της εκτέλεσης δημοσιογράφου στο Περού σε λαϊκή αγορά

Snapshot Η δημοσιογράφος και υποψήφιαφερειάρχης Σούζι Απόντε Πόλο δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μέσα σε λαϊκή αγορά στο Περού.

Ο δράστης, Βενεζουελάνος, πυροβόλησε στο κεφάλι την 43χρονη και τραυμάτισε δύο ακόμη άτομα.

Η Πόλο είχε αποκαλύψει υποθέσεις διαφθοράς σε δημόσιους φορείς και είχε καταγγείλει απειλές κατά της ζωής της εννέα ημέρες πριν τη δολοφονία της.

Κατηγορούσε υψηλόβαθμους αστυνομικούς, ειδικά τον Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν, για παράνομες δραστηριότητες και διατάξεις σχεδίων δολοφονίας σε βάρος της.

Η δημοσιογράφος είχε ενημερώσει τις αρχές για τις απειλές και είχε εκφράσει την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει τον αγώνα της για την αποκάλυψη των αδικιών. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει στο Περού η εν ψυχρώ δολοφονία της δημοσιογράφου και υποψήφιας περιφερειάρχη Σούζι Απόντε Πόλο, η οποία εκτελέστηκε μέσα σε λαϊκή αγορά. Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε μπροστά σε πλήθος κόσμου, με τον δράστη να πυροβολεί και να σκοτώνει την 43χρονη δημοσιογράφο, ενώ τραυμάτισε ακόμη δύο άτομα.

Σύμφωνα με την El Pais, ο δράστης, ο οποίος είναι Βενεζουελάνος, πυροβόλησε στο κεφάλι την Πόλο, γνωστή και ως «La China Polo». Η δημοσιογράφος είχε κερδίσει δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τις αποκαλύψεις της για υποθέσεις διαφθοράς σε δήμους και δημόσιους φορείς, μεταξύ των οποίων η Εισαγγελία και η Εθνική Αστυνομία του Περού.

Εννέα ημέρες πριν από τη δολοφονία της, στις 10 Σεπτεμβρίου, η Πόλο είχε καταγγείλει πως είχε λάβει απειλητικά τηλεφωνήματα από τρεις διαφορετικές πηγές. Οι προειδοποιήσεις ανέφεραν ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας σε βάρος της, το οποίο, όπως υποστήριξε η ίδια, είχε διαταχθεί από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Dirincri), Βίκτορ Ρεβορέδο Φαρφάν. Παράλληλα, η δημοσιογράφος είχε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις απειλές.

Σε δημόσιες δηλώσεις της, η Πόλο κατηγορούσε υψηλόβαθμους αξιωματικούς της αστυνομίας για εμπλοκή σε απαγωγές, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και άλλες παράνομες δραστηριότητες, κατηγορώντας ειδικά τον Ρεβορέδο ως «ύποπτο εγκληματία» και «μαφιόζο». Είχε επισημάνει ότι η υπηρεσία Dirincri λειτουργεί με γνώμονα το χρήμα, κατασκευάζοντας στοιχεία και ασκώντας εκβιασμούς, ενώ απειλούσε να συνεχίσει τον αγώνα της για την αποκάλυψη αυτών των αδικιών.

Σε άλλη ανάρτησή της, η δημοσιογράφος είχε γράψει ότι αν κάποιος επιθυμεί να της αφαιρέσει τη ζωή, θα πρέπει να το κάνει με θάρρος και προσωπικά, εκφράζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει τη δράση της για την περιοχή του Άνκας.

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