Σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου.

  • 1944 - Η Μάχη του Ρίμινι: Η 3η Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς, και υψώνει την Ελληνική Σημαία. Οι συνολικές ελληνικές απώλειες στη μάχη του Ρίμινι έφτασαν σε 116 νεκρούς (εκ των οποίων οι 10 ήταν αξιωματικοί) και 316 τραυματίες (23 αξιωματικοί).
  • 1934 - Ένας μεγάλος τυφώνας χτυπά το δυτικό Χονσού στην Ιαπωνία, σκοτώνοντας 3.036 ανθρώπους.
  • 1999 - Σεισμός 7,6 Ρίχτερ συγκλονίζει την Ταϊβάν. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 2.300.
  • 2001 - Το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αρνείται να εκδώσει τον Οσάμα μπιν Λάντεν στις ΗΠΑ και καλεί όλες τις μουσουλμανικές χώρες να πολεμήσουν κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
  • 2006 - Ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο, ηλικίας 3,3 εκατ. ετών, ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι.
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