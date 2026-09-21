Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανατολίκά του Λασιθίου

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:41 μετά τα μεσάνυχτα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανατολίκά του Λασιθίου
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  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:41 μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του Λασιθίου Κρήτης.
  • Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτίμησε το εστιακό βάθος στα 4,5 χλμ. με επίκεντρο 39 χλμ. ανατολικά-νοτιονατολικά της Ζάκρου.
  • Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε τον σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 18 χλμ. και επίκεντρο 35 χλμ. ανατολικά-νοτιονατολικά του Παλαικάστρου.
  • Ο σεισμός χαρακτηρίζεται ασθενής και δεν αναφέρονται ζημιές ή άλλες επιπτώσεις.
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:41 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 21/9), σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις ανατολικές ακτές του Λασιθίου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 4,5 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 39 χλμ. ανατολικά - νοτιονατολικά της Ζάκρου.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 18 χλμ., και επίκεντρο τα 35 χλμ. ανατολικά - νοτιονατολικά του Παλαικάστρου.

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