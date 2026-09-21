Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους Αμερικανούς στο Ιράν: «Φύγετε από τη χώρα» – Φόβοι για ταχεία κλιμάκωση

Η αμερικανική διαδικτυακή υπηρεσία «Virtual Embassy Iran» εξέδωσε νέα προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη χώρα «για κανέναν λόγο» και όσους βρίσκονται ήδη εκεί να αποχωρήσουν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους Αμερικανούς στο Ιράν: «Φύγετε από τη χώρα» – Φόβοι για ταχεία κλιμάκωση
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  • Η αμερικανική υπηρεσία «Virtual Embassy Iran» προειδοποιεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στο Ιράν και να αποχωρήσουν αν βρίσκονται ήδη εκεί.
  • Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή θεωρείται εξαιρετικά εύθραυστη με κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης στρατιωτικής σύγκρουσης.
  • Οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας αυξάνουν τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διατηρεί το Ιράν στο ανώτατο επίπεδο ταξιδιωτικής προειδοποίησης «Level 4 – Do Not Travel».
  • Η Ουάσιγκτον δεν διαθέτει πρεσβεία στην Τεχεράνη και έχει περιορισμένη ικανότητα παροχής προξενικής βοήθειας στους Αμερικανούς πολίτες εκεί.
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Νέα προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν εξέδωσε η αμερικανική «εικονική πρεσβεία - Virtual Embassy Iran», καλώντας τους να εγκαταλείψουν τη χώρα και να αποφεύγουν οποιοδήποτε ταξίδι προς αυτήν.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με την Ουάσιγκτον να προειδοποιεί πως η στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί πολύ γρήγορα.

Η αμερικανική πλευρά αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων και εναντίον πολιτικών αεροδρομίων, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις ασφαλείας έχουν εκδώσει τις τελευταίες ώρες και αμερικανικές διπλωματικές αποστολές σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διατηρεί το Ιράν στο ανώτατο επίπεδο ταξιδιωτικής προειδοποίησης, το «Level 4 – Do Not Travel», και αναφέρει ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να ταξιδεύουν στη χώρα για κανέναν λόγο. Όσοι βρίσκονται ήδη στο Ιράν καλούνται να αποχωρήσουν άμεσα, ενώ η Ουάσιγκτον υπενθυμίζει ότι δεν διαθέτει πρεσβεία στην Τεχεράνη και έχει εξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα παροχής προξενικής βοήθειας.

Η νέα προειδοποίηση έρχεται σε μια στιγμή ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στην περιοχή, μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και ενώ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν νέες απειλές, με το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να παραμένει ανοικτό.

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