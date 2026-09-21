ΔΥΠΑ: Παράταση πήραν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

Παρατείνονται έως τις 18 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις επτά ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ στον τουρισμό και στη φιλοξενία.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: Παράταση πήραν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις επτά ΠΕΠΑΣ τουρισμού και φιλοξενίας της ΔΥΠΑ παρατείνονται έως τις 18 Οκτωβρίου για το σχολικό έτος 2026-27.
  • Διατίθενται τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού.
  • Η εκπαίδευση γίνεται σε 7 πόλεις μέσω δυϊκού συστήματος που συνδυάζει θεωρία και πρακτική εργασία σε ξενοδοχεία 4* και 5*.
  • Οι μαθητευόμενοι αμείβονται με 95% του κατώτατου ημερομισθίου και λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
  • Παρέχονται επίσης δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και δικαίωμα αναβολής στράτευσης.
Snapshot powered by AI

Παρατείνονται έως τις 18 Οκτωβρίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-27, σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας:

α) Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

β) Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και

γ) Τεχνίτης Επισιτισμού

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Ειδικά, για την ειδικότητα "Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου", απαιτείται επιπλέον η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), επιπέδου Β2, που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε επτά πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση «Πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» με το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο μαθητευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Το «Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή» πραγματοποιείται στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*), από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Οι μαθητευόμενοι, κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 95% επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη(δηλαδή 41,09*95% € =39,04 €).

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις επτά ΠΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2026-27 είναι οι εξής:

  • ΠΕΠΑΣ Καλαμακίου, Ηρακλείου Κρήτης, Ρόδου: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού
  • ΠΕΠΑΣ Μυτιλήνης, Πάτρας: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού
  • ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
  • ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας:

  • πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
  • φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με δωρεάν βιβλία και βοηθήματα
  • εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ, καθώς και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
  • δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές
  • δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:18ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Παράταση πήραν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος γονατίζει την οικονομία του Ιράν – Πτώση 10,1% στο ΑΕΠ και πληθωρισμός σχεδόν 70%

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Μεγάλη δασική πυρκαγιά απειλεί το δημοφιλή τουριστικό προορισμό Βίγια ντε Λέιβα

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο Χαλέπι – Δύσκολη η πρόσβαση των διασωστών

02:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ

02:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανατολίκά του Λασιθίου

01:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα» – Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους Αμερικανούς στο Ιράν: «Φύγετε από τη χώρα» – Φόβοι για ταχεία κλιμάκωση

01:12ΕΘΝΙΚΑ

Καναδάς: Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον πρωθυπουργό του Οντάριο και τη δήμαρχο του Τορόντο

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στο Λασίθι – Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες κοντά στη Σητεία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στη Ντόχα ο Αραγτσί πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Στο επίκεντρο ο πόλεμος και τα Στενά του Ορμούζ

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Η «Αψίδα Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ - Ύψους 76μ. και βάση για drones και ελεύθερους σκοπευτές

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ολυμπία οδό - Δύο τραυματίες

23:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Όλες οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς

23:20TRAVEL

Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική απόδραση στη φύση

23:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο - Τραυματισμένος άνδρας σε κοντινό σημείο

23:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Δυσκολεύτηκε αλλά παρέμεινε στο -3 ο «Δικέφαλος»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σάμο: Άνδρας έπεσε από σκάφος στη θάλασσα - Επιχείρηση του Λιμενικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:15ΕΛΛΑΔΑ

«Το μόνο που ζητάω είναι να θυμάστε την κόρη μου»: Η έκκληση από την μητέρα της Γλυκερίας Μεμεκίδου που σκοτώθηκε στη Λιβύη

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

01:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα» – Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

02:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο Χαλέπι – Δύσκολη η πρόσβαση των διασωστών

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα γίνει η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

23:20TRAVEL

Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική απόδραση στη φύση

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το μήνυμα υπαλλήλου του ιατρείου που «καίει» τη Γάκα - «Tου έδωσε μέθη»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 1.000 ουκρανικά drones σφυροκοπούν τη Μόσχα - Η στιγμή που χτυπάει πολυκατοικία

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: «Συνέπειες» για τον Μερτς ζητάει το AfD, «καταστροφή» λέει ο ίδιος

23:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο - Τραυματισμένος άνδρας σε κοντινό σημείο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πλησιάζει το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Πότε θα φωτίσει τον ουρανό

22:44LIFESTYLE

Φιλικές αποκαλύψεις: Αυτό ήταν το χειρότερο που συνέβη στον Μπραντ Πιτ κατά το διαζύγιο με την Τζολί

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ εξετάζει χτύπημα στο Ιράν - «Πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα;»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη ο 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη - Ελεύθερη η 21χρονη

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Προκαλεί ο βασικός ύποπτος - Θέλει να εκδώσει «αποκαλυπτικό» βιβλίο για 7ψηφιο ποσό

09:27LIFESTYLE

Ο Γιάννης Πάριος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» - «Ένα υπέροχο τίμιο παιδί»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις αδελφές επισκέφθηκαν τη λίμνη όπου πνίγηκε η μητέρα τους – 48 ώρες μετά ήταν νεκρές σε παραλία

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στο Λασίθι – Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες κοντά στη Σητεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ