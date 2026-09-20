Γιώργος Μαζωνάκης: Στην κορυφή του Spotify και 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως

Ακούνε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη σε όλο τον πλανήτη

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην κορυφή του Spotify και 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως
LIFESTYLE
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  • Επτά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται στο Top 10 και συνολικά 24 στο Top 45 του Spotify Daily Chart στην Ελλάδα.
  • Τα τραγούδια του συγκέντρωσαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια streams σε μία ημέρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταλαμβάνει την 35η θέση στο Global Digital Artist Ranking, που μετρά την παγκόσμια ψηφιακή απήχηση καλλιτεχνών.
  • Η ψηφιακή δημοφιλία του αυξήθηκε μετά τον θάνατό του, με αυξημένες ακροάσεις και αναζητήσεις παγκοσμίως.
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Δεν χρειαζόταν ο θάνατός του για να φανεί το πόσο δημοφιλής είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κοινό, ωστόσο το θλιβερό γεγονός ενέτεινε ακόμα περισσότερο την επιθυμία του κόσμου να ακούσει τα τραγούδια του.

Αυτό φαίνεται και από το Spotify Daily Chart αυτής της εβδομάδας, στο οποίο επτά κομμάτια του αδικοχαμένου καλλιτέχνη βρίσκονται στο Τop 10 και συνολικά 24 τραγούδια του στο Top 45 -πάνω από το 50% και στις δύο κατηγορίες. Μάλιστα, στο Spotify Daily Chart – Greece της 17ης Σεπτεμβρίου 2026 τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη συγκέντρωσαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια streams σε μία ημέρα.

Στην κορυφή βρέθηκαν οι «Ώρες μικρές» με 158.103 streams, ακολούθησε το «Οινόπνευμα φτηνό», στην 3η θέση σκαρφάλωσε το «Ανήκω σε μένα», στην 4η το «Αγαπώ σημαίνει», στην 6η το «Τέσσερις πήγε», στην 8η το «Λείπει πάλι ο Θεός» και στην 9η το «Nα περνάς».

Στην ίδια λίστα εμφανίζονται και τα τραγούδια «Ένα θαύμα», «Δύσκολα φεγγάρια», «Απόψε θα σε ονειρευτώ», «Σάββατο», «Καλώς σας βρήκα», «Σαν ήμουνα παιδί», «Μου λείπεις», «Τέρμα», «μαζΩ ακόμα», «Επιπτώσεις», «Θέλω να γυρίσω», «Διανυκτερεύω», «Τόσα βράδια», «Το παράξενο με μένα», «Έλα να δεις», «Στιγμές που δεν σ’ έχω…»και «Φεύγω για μένα».

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Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που βρέθηκαν στο Top 45

Αναλυτικά η λίστα με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και τις θέσεις τους στο chart:

  • Θέση 1η: Γιώργος Μαζωνάκης – Ώρες μικρές
  • Θέση 2η: Γιώργος Μαζωνάκης – Οινόπνευμα φτηνό
  • Θέση 3η: Γιώργος Μαζωνάκης – Ανήκω σε μένα
  • Θέση 4η: Γιώργος Μαζωνάκης – Αγαπώ σημαίνει
  • Θέση 6η: Γιώργος Μαζωνάκης – Τέσσερις πήγε
  • Θέση 8η: Γιώργος Μαζωνάκης – Λείπει πάλι ο Θεός
  • Θέση 9η: Γιώργος Μαζωνάκης – Nα περνάς
  • Θέση 12η: Γιώργος Μαζωνάκης – Ένα θαύμα
  • Θέση 14η: Γιώργος Μαζωνάκης – Δύσκολα φεγγάρια
  • Θέση 15η: Γιώργος Μαζωνάκης – Απόψε θα σε ονειρευτώ
  • Θέση 16η: Γιώργος Μαζωνάκης – Σάββατο
  • Θέση 17η: Γιώργος Μαζωνάκης – Καλώς σας βρήκα
  • Θέση 18η: Γιώργος Μαζωνάκης – Σαν ήμουνα παιδί
  • Θέση 19η: Γιώργος Μαζωνάκης – Μου λείπεις
  • Θέση 26η: Γιώργος Μαζωνάκης – Τέρμα
  • Θέση 28η: Γιώργος Μαζωνάκης – μαζΩ ακόμα
  • Θέση 32η: Γιώργος Μαζωνάκης – Επιπτώσεις
  • Θέση 33η: Γιώργος Μαζωνάκης – Θέλω να γυρίσω
  • Θέση 36η: Γιώργος Μαζωνάκης – Διανυκτερεύω
  • Θέση 37η: Γιώργος Μαζωνάκης – Τόσα βράδια
  • Θέση 38η: Γιώργος Μαζωνάκης – Το παράξενο με μένα
  • Θέση 39η: Γιώργος Μαζωνάκης – Έλα να δεις
  • Θέση 40η: Γιώργος Μαζωνάκης – Στιγμές που δεν σ’ έχω…
  • Θέση 44η: Γιώργος Μαζωνάκης – Φεύγω για μένα

35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατέλαβε και την 35η θέση στο Global Digital Artist Ranking, μια ημερήσια κατάταξη που αποτυπώνει τη διεθνή ψηφιακή απήχηση των καλλιτεχνών μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες και ιστοσελίδες. Η συγκεκριμένη λίστα δημοσιεύεται από το Kworb και διαμορφώνεται με βάση στοιχεία από υπηρεσίες όπως το Apple Music, το Spotify, το iTunes, το YouTube, το Shazam και το Deezer.

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Η επίδοσή του τον φέρνει, μάλιστα, πάνω από καλλιτέχνες με εκατοντάδες χιλιάδες καθημερινές ακροάσεις, μεταξύ των οποίων η Μπίλι Άιλις, ο Χάρι Στάιλς, ο Κάνιε Γουέστ και ο Εντ Σίραν.

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