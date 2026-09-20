Μαργαρίτα Παπανδρέου: Σήμερα το τελεύταιο αντίο στην κυρία που άλλαξε τα γυναικεία δικαιώματα

Snapshot Σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, γίνεται η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε ηλικία 103 ετών.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού γυναικείου κινήματος και πρωτοπόρος στην αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου το 1983.

Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), που από το 1976 διεκδίκησε νομική ισότητα και κοινωνική απελευθέρωση των γυναικών.

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας συνέβαλε στην αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας και οργάνωσε διεθνή συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η δράση της ΕΓΕ επικεντρώνεται στην νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και στην αλλαγή νοοτροπιών για την ισότητα των φύλων. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 11:00 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, με πλήθος κόσμου από τον πολιτικό χώρο να δίνει το παρόν.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε πίσω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.

Ποια ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο πήραν διαζύγιο το 1989 και μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, Ανδρέα και Σοφίας.

Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Παντρεύτηκαν το 1951 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου, τον Ανδρέα και τη Σοφία.

Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1989, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας, κατά τις οποίες η Μαργαρίτα βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ζώντας από κοντά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, την εξορία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Πέρα από την προσωπική της ζωή, η Μαργαρίτα Παπανδρέου ανέπτυξε αυτόνομη και έντονη ακτιβιστική δράση. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου το 1983. Η μεταρρύθμιση αυτή έφερε ιστορικές κατακτήσεις για τις Ελληνίδες, όπως η κατάργηση της προίκας και η νομική θεσμοθέτηση της ισότητας των δύο φύλων.

Μέσα από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή από την ίδρυσή της το 1976, συνέβαλε ώστε οι διεκδικήσεις των γυναικών να αποκτήσουν οργάνωση, συλλογική δύναμη και φωνή. Η ΕΓΕ έθεσε στο επίκεντρο την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία.

Ποια είναι η Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ)

Η ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), εντάσσεται χρονικά σε μια σημαντική περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας - τη μεταπολίτευση, που ακολούθησε την πτώση της δικτατορίας το 1974 και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Την εποχή εκείνη παρατηρείται μια γενικότερη ανάπτυξη του σύγχρονου γυναικείου κινήματος, με τη δημιουργία νέων μαζικών γυναικείων οργανώσεων δίπλα σε παλιότερες, οι οποίες αναγκαστικά είχαν και αυτές αναστείλει τη λειτουργία τους στη διάρκεια της δικτατορίας.

Η οργάνωσή ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα συνειδητοποιημένων γυναικών που πολιτικά ανήκαν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Με επικεφαλής τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν οι : Μαρία Βούλγαρη, Ελένη Βούλγαρη, Κάκια Γεννηματά, Ντιντή Γιαννοπούλου, Νίκη Διδίκα, Μαριλένα Ευαγγελάτου, Δήμητρα Καστάνη, Κική Κούτσικα, Μαρία Κυπριωτάκη, Χρυσάνθη Λαϊου – Αντωνίου, Δέσποινα Μαζαράκη, Έφη Μπιτσαξάκη, Καλλιόπη Μπουρδάρα, Μαίρη Μωραϊτου, Κατερίνα Παντελίδου, Έφη Παπαχρήστου, Άννα Παναγοπούλου, Τιτίνα Πανταζή, Αλίκη Τσαπάρα και Λίλα Χριστοφορίδου.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1976 ιδρύεται επίσημα η Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Η ιδρυτική διακήρυξη έδινε έμφαση στην επαφή με τη βάση και καθόριζε την ιδεολογική της φυσιογνωμία ως φεμινιστική, ανεξάρτητη, σοσιαλιστική γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως στόχο τη νομική κατοχύρωση και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής, καθιερώνοντας ως κεντρικό της σύνθημα την θέση ότι: «Δεν υπάρχει κοινωνική απελευθέρωση χωρίς γυναικεία απελευθέρωση και δεν υπάρχει γυναικεία απελευθέρωση χωρίς κοινωνική απελευθέρωση».

H ΕΓΕ στα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας της (1976-1979) είχε να παλέψει με βαθειά ριζωμένες αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων στην κοινωνία αλλά και με το φόβο των γυναικών ότι ο αγώνας τους θα μπορούσε να φέρει τριβές μέσα στην οικογένεια.Την ίδια περίοδο τα μέλη της επισκέπτονται πόλεις και χωριά για να ακούσουν τις απόψεις όλων των γυναικών, από κάθε κοινωνική τάξη και περιβάλλον, ν’ ανταλλάξουν προβληματισμούς και εμπειρίες και να ιδρύσουν παραρτήματα σε όλη τη χώρα.

Το 1980 οργάνωσε στην Αθήνα Μεσογειακό Συνέδριο με τη συμμετοχή γυναικείων οργανώσεων από τη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Συρία, Κύπρο, Μάλτα, Λίβανο, Αίγυπτο, Ιράκ, Παλαιστίνη, Τυνησία, Λιβύη, Μαρόκο, Αλγερία, τη Σοσιαλιστική Διεθνή Γυναικών, την Ένωση Γυναικών Σαχάρας (Πολισσάριο) και με παρατηρητές εκπροσώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γιουγκοσλαβία. Από αυτή τη Μεσογειακή Συνδιάσκεψη δημιουργήθηκε το Κέντρο Γυναικών Μεσογείου (ΚΕΓΜΕ). Από το 1979 και μέχρι το 1986 διοργάνωνε κάθε καλοκαίρι μια πρωτοποριακή γυναικεία πολιτιστική εκδήλωση: ταξίδια για γυναίκες στη χώρα μας με στόχο την παρουσίαση της ιστορικής πορείας της Ελληνίδας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με τίτλο : «Greece through new eyes».

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών αποτελούσε και αποτελεί έναν μόνο από τους στόχους της οργάνωσης. Ο πιο σημαντικός όμως ήταν, και παραμένει μέχρι σήμερα, η αλλαγή της νοοτροπίας και η αναβάθμιση των αξιών της κοινωνίας, όπως αναφέρει η ίδια η ΕΓΕ.

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