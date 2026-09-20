Μαργαρίτα Παπανδρέου: Σήμερα το τελεύταιο αντίο στην κυρία που άλλαξε τα γυναικεία δικαιώματα

Η πολιτική κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 11:00

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Σήμερα το τελεύταιο αντίο στην κυρία που άλλαξε τα γυναικεία δικαιώματα
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, γίνεται η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε ηλικία 103 ετών.
  • Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού γυναικείου κινήματος και πρωτοπόρος στην αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου το 1983.
  • Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), που από το 1976 διεκδίκησε νομική ισότητα και κοινωνική απελευθέρωση των γυναικών.
  • Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας συνέβαλε στην αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας και οργάνωσε διεθνή συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Η δράση της ΕΓΕ επικεντρώνεται στην νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και στην αλλαγή νοοτροπιών για την ισότητα των φύλων.
Snapshot powered by AI

Σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 11:00 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, με πλήθος κόσμου από τον πολιτικό χώρο να δίνει το παρόν.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε πίσω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.

papandreou

Ποια ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο πήραν διαζύγιο το 1989 και μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, Ανδρέα και Σοφίας.

Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Παντρεύτηκαν το 1951 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου, τον Ανδρέα και τη Σοφία.

53446.jpg

Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1989, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας, κατά τις οποίες η Μαργαρίτα βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ζώντας από κοντά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, την εξορία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Πέρα από την προσωπική της ζωή, η Μαργαρίτα Παπανδρέου ανέπτυξε αυτόνομη και έντονη ακτιβιστική δράση. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου το 1983. Η μεταρρύθμιση αυτή έφερε ιστορικές κατακτήσεις για τις Ελληνίδες, όπως η κατάργηση της προίκας και η νομική θεσμοθέτηση της ισότητας των δύο φύλων.

199033.jpg

Μέσα από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή από την ίδρυσή της το 1976, συνέβαλε ώστε οι διεκδικήσεις των γυναικών να αποκτήσουν οργάνωση, συλλογική δύναμη και φωνή. Η ΕΓΕ έθεσε στο επίκεντρο την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων για τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία.

Ποια είναι η Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ)

Η ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), εντάσσεται χρονικά σε μια σημαντική περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας - τη μεταπολίτευση, που ακολούθησε την πτώση της δικτατορίας το 1974 και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Την εποχή εκείνη παρατηρείται μια γενικότερη ανάπτυξη του σύγχρονου γυναικείου κινήματος, με τη δημιουργία νέων μαζικών γυναικείων οργανώσεων δίπλα σε παλιότερες, οι οποίες αναγκαστικά είχαν και αυτές αναστείλει τη λειτουργία τους στη διάρκεια της δικτατορίας.

margarita-papandreou

Η οργάνωσή ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα συνειδητοποιημένων γυναικών που πολιτικά ανήκαν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Με επικεφαλής τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν οι : Μαρία Βούλγαρη, Ελένη Βούλγαρη, Κάκια Γεννηματά, Ντιντή Γιαννοπούλου, Νίκη Διδίκα, Μαριλένα Ευαγγελάτου, Δήμητρα Καστάνη, Κική Κούτσικα, Μαρία Κυπριωτάκη, Χρυσάνθη Λαϊου – Αντωνίου, Δέσποινα Μαζαράκη, Έφη Μπιτσαξάκη, Καλλιόπη Μπουρδάρα, Μαίρη Μωραϊτου, Κατερίνα Παντελίδου, Έφη Παπαχρήστου, Άννα Παναγοπούλου, Τιτίνα Πανταζή, Αλίκη Τσαπάρα και Λίλα Χριστοφορίδου.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1976 ιδρύεται επίσημα η Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Η ιδρυτική διακήρυξη έδινε έμφαση στην επαφή με τη βάση και καθόριζε την ιδεολογική της φυσιογνωμία ως φεμινιστική, ανεξάρτητη, σοσιαλιστική γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως στόχο τη νομική κατοχύρωση και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής, καθιερώνοντας ως κεντρικό της σύνθημα την θέση ότι: «Δεν υπάρχει κοινωνική απελευθέρωση χωρίς γυναικεία απελευθέρωση και δεν υπάρχει γυναικεία απελευθέρωση χωρίς κοινωνική απελευθέρωση».

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

H ΕΓΕ στα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας της (1976-1979) είχε να παλέψει με βαθειά ριζωμένες αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων στην κοινωνία αλλά και με το φόβο των γυναικών ότι ο αγώνας τους θα μπορούσε να φέρει τριβές μέσα στην οικογένεια.Την ίδια περίοδο τα μέλη της επισκέπτονται πόλεις και χωριά για να ακούσουν τις απόψεις όλων των γυναικών, από κάθε κοινωνική τάξη και περιβάλλον, ν’ ανταλλάξουν προβληματισμούς και εμπειρίες και να ιδρύσουν παραρτήματα σε όλη τη χώρα.

Το 1980 οργάνωσε στην Αθήνα Μεσογειακό Συνέδριο με τη συμμετοχή γυναικείων οργανώσεων από τη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Συρία, Κύπρο, Μάλτα, Λίβανο, Αίγυπτο, Ιράκ, Παλαιστίνη, Τυνησία, Λιβύη, Μαρόκο, Αλγερία, τη Σοσιαλιστική Διεθνή Γυναικών, την Ένωση Γυναικών Σαχάρας (Πολισσάριο) και με παρατηρητές εκπροσώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γιουγκοσλαβία. Από αυτή τη Μεσογειακή Συνδιάσκεψη δημιουργήθηκε το Κέντρο Γυναικών Μεσογείου (ΚΕΓΜΕ). Από το 1979 και μέχρι το 1986 διοργάνωνε κάθε καλοκαίρι μια πρωτοποριακή γυναικεία πολιτιστική εκδήλωση: ταξίδια για γυναίκες στη χώρα μας με στόχο την παρουσίαση της ιστορικής πορείας της Ελληνίδας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με τίτλο : «Greece through new eyes».

Μαργαρίτας Παπανδρέου

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών αποτελούσε και αποτελεί έναν μόνο από τους στόχους της οργάνωσης. Ο πιο σημαντικός όμως ήταν, και παραμένει μέχρι σήμερα, η αλλαγή της νοοτροπίας και η αναβάθμιση των αξιών της κοινωνίας, όπως αναφέρει η ίδια η ΕΓΕ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:06ΚΟΣΜΟΣ

Εντ Σίραν: «Αδικαιολόγητο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα», είπε με δάκρυα στα μάτια

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ με μαθήτρια να επιτίθεται με μαχαίρι τύπου karambit σε καθηγήτρια μέσα στην αίθουσα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο 60χρονος οδηγός

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Το μέλλον του Γερμανού καγκελάριου κρέμεται από μία κλωστή: Κρας τεστ οι δύο σημερινές εκλογές

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο Φερστάπεν διέλυσε 100 οδηγούς καρτ σε 37 λεπτά! (+video)

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος τσακωμός: Ο Καλλιακμάνης κατηγόρησε τους συνδικαλιστές γιατρούς για πλημμελή έλεγχο - Παραδέχθηκε ότι έκανε κι αυτός τα «στραβά» μάτια - Έξαλλη η Παγώνη

08:19LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε πήγε στον τάφο του και άφησε ένα λουλούδι - Βίντεο

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Εκτός έδρας δοκιμασίες για το Big-4

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στα χαρακώματα» Τσίπρας και Ανδρουλάκης

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εβδομάδα με επαφές υψηλού επιπέδου σε ΗΠΑ και ΟΗΕ 

07:55LIFESTYLE

Η μυθοπλασία επιστρέφει - Οι  πρεμιέρες και τα πρώτα επεισόδια αναλυτικά

07:47ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Χαιρέτησε τη συμφωνία για τη Γροιλανδία - «Θα συμβάλλει στη σταθερότητα»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Σήμερα το τελεύταιο αντίο στην κυρία που άλλαξε τα γυναικεία δικαιώματα

07:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην κορυφή του Spotify και 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως - Τα τραγούδια του που «τρεντάρουν»

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Αιφνιδιαστική κίνηση Τραμπ: Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο από το Καμπ Ντέιβιντ - Πιθανός λόγος το Ιράν

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός ερευνητής ισχυρίζεται ότι εντόπισε τη Χαμένη Ατλαντίδα κοντά στο... Τρίγωνο των Βερμούδων

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί η διπλή αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης – Τα άμεσα οφέλη για την ελληνική οικονομία

07:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλλουν σε σπίτι - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για την ενίσχυση έως 1.600 ευρώ - Για ποιους έρχεται διπλή καταβολή

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που διακινούσε ναρκωτικά - Νεκροί οι επιβαίνοντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος τσακωμός: Ο Καλλιακμάνης κατηγόρησε τους συνδικαλιστές γιατρούς για πλημμελή έλεγχο - Παραδέχθηκε ότι έκανε κι αυτός τα «στραβά» μάτια - Έξαλλη η Παγώνη

07:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην κορυφή του Spotify και 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως - Τα τραγούδια του που «τρεντάρουν»

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

08:19LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε πήγε στον τάφο του και άφησε ένα λουλούδι - Βίντεο

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται voucher για αγορά smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ποιο είναι το πρόσωπο που έκλεισε το ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή - Μπαίνει στο κάδρο των ερευνών

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι: Πώς καταφέρνουν να αγοράσουν αλκοόλ και καπνικά με «πειραγμένες» ταυτότητες

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε στον ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για την ενίσχυση έως 1.600 ευρώ - Για ποιους έρχεται διπλή καταβολή

23:33ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Βανάκι μπήκε στη λωρίδα των έργων για να προσπεράσει φορτηγό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα ερευνά Θεοδωρόπουλο και Γάκα - Τι έχει μπει στο «μικροσκόπιο»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιοφάνεια με 32άρια, ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και τοπικές βροχές στα ορεινά

03:57ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η συμφωνία ΗΠΑ - Δανίας για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνει τη δανική κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

07:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλλουν σε σπίτι - Βίντεο-ντοκουμέντο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια πλάνα: Σκότωσαν στο ξύλο πελάτη σούπερ μάρκετ για παρατήρηση στη 17χρονη υπάλληλο κόρη τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ