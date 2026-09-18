Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου  και μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου

Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας σημαντική πολιτική και κοινωνική κληρονομιά στην Ελλάδα.
  • Ήταν πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και άλλων τριών παιδιών.
  • Γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1923, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1951.
  • Ήταν ενεργή πολιτικά, ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου το 1983.
  • Η μεταρρύθμιση του 1983 κατήργησε την προίκα και θεσμοθέτησε νομικά την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα.
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Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια κληρονομιά πολιτικού και κοινωνικού ακτιβισμού στην Ελλάδα.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου (με τον οποίο πήραν διαζύγιο το 1989) και μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, Ανδρέα και Σοφίας.

Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Παντρεύτηκαν το 1951 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου, τον Ανδρέα και τη Σοφία.

Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1989, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας, κατά τις οποίες η Μαργαρίτα βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ζώντας από κοντά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, την εξορία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Πέρα από την προσωπική της ζωή, η Μαργαρίτα Παπανδρέου ανέπτυξε αυτόνομη και έντονη ακτιβιστική δράση. Ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου το 1983. Η μεταρρύθμιση αυτή έφερε ιστορικές κατακτήσεις για τις Ελληνίδες, όπως η κατάργηση της προίκας και η νομική θεσμοθέτηση της ισότητας των δύο φύλων.

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