Σεισμός 4,2R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 09:42 με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Ιστιαίας στη Βόρεια Εύβοια.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική λόγω του μικρού εστιακού βάθους των 5 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 9 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και 10 χιλιόμετρα βορειοβορειοανατολικά της Αγίας Άννας.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε ότι η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη σεισμικότητα το τελευταίο διάστημα, με δονήσεις μέχρι 5 Ρίχτερ.

Ο σεισμός χαρακτηρίστηκε επιφανειακός, γεγονός που εξηγεί την ευρεία αισθητότητά του. Snapshot powered by AI

Σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Η αρχική εκτίμηση για το μέγεθός του είναι 4,2 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 09:42 ώρα Ελλάδας και, λόγω του μικρού εστιακού βάθους της, έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές.

Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων βορειοβορειοανατολικά της Αγίας Άννας, στην Εύβοια.

Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο Newsbomb για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή, μεταξύ άλλων, και στην Αττική.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός, παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα το προηγούμενο διάστημα, με τη δραστηριότητα να έχει φτάσει μέχρι και τα 5 Ρίχτερ.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ

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