«Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο»: Η αντίδραση του Βασιλιά Κάρολου όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνα

Snapshot Ο κόμης Σπένσερ ισχυρίζεται ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος ακουγόταν «έξαλλος από χαρά» μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997, κάτι που αρνήθηκαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Τα Ανάκτορα αμφισβητούν την αξιοπιστία του βιβλίου του κόμη Σπένσερ, επισημαίνοντας ότι ο πόνος της απώλειας μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη μνήμη.

Ο κόμης Σπένσερ αναφέρει ότι η Νταϊάνα αντιμετώπιζε ΔΕΠΥ και έντονη ευαισθησία στην απόρριψη, ενώ σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή της, αλλά δεν το έκανε λόγω της αγάπης της για τους γιους της.

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ Β' χαρακτήρισε «ανοησίες» τους ισχυρισμούς περί χαράς του Καρόλου και δήλωσε ότι εκείνος ήταν «συντετριμμένος» μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επιστροφή του, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμετείχε σε καθαρισμό παραλίας στη Σκωτία. Snapshot powered by AI

Ο κόμης Σπένσερ, αδελφός της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, υποστήριξε ότι ο βασιλιάς Κάρολος «ακουγόταν έξαλλος από χαρά» όταν του τηλεφώνησε μετά τον θάνατό της το 1997.

Σε ένα αμφιλεγόμενο βιβλίο για την Νταϊάνα, υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος ακουγόταν σαν «νικητής του λαχείου» όταν έμαθε την είδηση.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αντέδρασαν έντονα την Τετάρτη, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του βιβλίου, μετά τη δημοσίευση αποσπάσματος στο οποίο αναφέρεται ότι ο Κάρολος είχε πει για την Νταϊάνα: «Θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα».

Εκπρόσωπος των Ανακτόρων δήλωσε: «Παρότι δεν σχολιάζουμε βιβλία ως θέμα αρχής, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος της αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν μπορούν να αντιληφθούν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Οι τελευταίοι ισχυρισμοί είναι για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα προσωπικοί στις επιθέσεις τους κατά του βασιλιά Καρόλου και της βασιλικής οικογένειας, ερμηνεύοντας τα κίνητρά τους με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο.

Ο τότε πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα AP

Τα στοιχεία για τους ισχυρισμούς αποτελούν την προσωπική ανάμνηση του κόμη Σπένσερ από συζητήσεις που είχε εκείνη τη συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο γύρω από τον θάνατο της αδελφής του, σχεδόν 30 χρόνια πριν.

Αυτό που μένει να φανεί είναι πώς θα αντιδράσει το κοινό στις καταγγελίες, αν θα αντιμετωπίσει το βιβλίο ως μια νέα και διαφορετική οπτική της οικογένειας Σπένσερ ή αν θα θεωρήσει ακατάλληλο το γεγονός ότι δημοσιοποιούνται τόσο προσωπικές διαφωνίες.

Εκπρόσωποι του πρίγκιπα Χάρι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να σχολιάσουν το βιβλίο, ενώ τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ παραπέμπουν στην απάντησή τους από την Τετάρτη, όταν απέρριψαν την περιγραφή της στάσης του τότε πρίγκιπα Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα στο Παρίσι.

Σε αποσπάσματα των απομνημονευμάτων του κόμη Σπένσερ που δημοσίευσε η Daily Mail, περιγράφει πώς πληροφορήθηκε το τροχαίο στις 31 Αυγούστου 1997, όταν η αδελφή του Τζέιν τον τηλεφώνησε μέσα στη νύχτα στο σπίτι του στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων που ακολούθησαν και επιβεβαίωσαν τον θάνατο, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος επικοινώνησε μαζί του, όπως γράφει.

Σύμφωνα με το βιβλίο: «Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ανθρώπους που με κάλεσαν, οι οποίοι ήταν συντετριμμένοι και μετά βίας μπορούσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήρια και τις προσφορές βοήθειάς τους, εκείνος ακουγόταν έξαλλος από χαρά - σαν νικητής του λαχείου, θυμάμαι να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή».

Σύμφωνα με τον κόμη Σπένσερ, ο Κάρολος τού είπε ότι είχε ενημερώσει πρώτα τα παιδιά του, τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, για τον θάνατο της μητέρας τους, νωρίς εκείνο το πρωί, στα υπνοδωμάτιά τους στο Μπαλμόραλ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η Νταϊάνα είχαν πάρει διαζύγιο τον Αύγουστο του 1996.

Στα απομνημονεύματά του, ο κόμης Σπένσερ αναφέρεται στον δύσκολο γάμο της αδελφής του, υποστηρίζοντας ότι φίλη της Νταϊάνα τού είχε πει πως, την παραμονή του γάμου τους τον Ιούλιο του 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος της είχε πει ότι ήταν «πολύ χαρούμενος που θα την παντρευόταν, αλλά… δεν ήταν πραγματικά ερωτευμένος μαζί της».

Τα πράγματα έγιναν «πραγματικά πολύ δύσκολα» στον γάμο από νωρίς, γράφει ο κόμης Σπένσερ, προσθέτοντας ότι είναι «βέβαιος πως και οι δύο σύζυγοι απελπίζονταν ο ένας από τον άλλον κατά καιρούς».

Ο ίδιος εκτιμά πλέον ότι η αδελφή του είχε ΔΕΠΥ και ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατάστασης, αντιμετώπιζε αυτό που περιγράφεται ως «έντονη ευαισθησία στην απόρριψη» (Rejection Sensitive Dysphoria), την οποία περιγράφει ως «έντονο συναισθηματικό πόνο απέναντι στην απόρριψη ή την κριτική των άλλων».

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Αλ Φαγιέτ / AP

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, γράφει, η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή της σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, όμως η αγάπη της για τους γιους της «την εμπόδισε να προχωρήσει περισσότερο».

Διαψεύδει το Παλάτι - «Είναι ανοησίες»

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ Β' χαρακτήρισε «ανοησίες» τους τελευταίους ισχυρισμούς που δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες στη Daily Mail, σύμφωνα με τους οποίους ο Κάρολος «ακουγόταν έξαλλος από χαρά».

Ο Ντίκι Άρμπιτερ, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος Τύπου της αείμνηστης βασίλισσας την εποχή του θανάτου και της κηδείας της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι ο Κάρολος ήταν «συντετριμμένος εκείνη την εποχή» και ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι στον χαρακτήρα του».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Τσαρλς Σπένσερ απλώς λέει ανοησίες», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το πώς θα επηρεάσουν τον βασιλιά οι τελευταίες καταγγελίες, ο Άρμπιτερ δήλωσε: «Θα είναι εκνευρισμένος, αλλά θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του.

»Θα τον απασχολήσει, επειδή αυτό το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει, θα δημοσιεύεται σε συνέχειες και ποιος ξέρει τι άλλο πρόκειται να αποκαλυφθεί;»

Εν μέσω του νέου βασιλικού δράματος, ο πρίγκιπας Χάρι, δούκας του Σάσεξ, παρευρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πρώτη διοργάνωση των Invictus Spirit Awards στο Γκρίνουιτς.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του από τότε που επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας Χάρι πόζαρε για φωτογραφίες με τον Τύπο και έβγαλε selfies με βετεράνους, προτού εκφωνήσει ομιλία.

Ο δούκας του Σάσεξ συναντήθηκε με καλεσμένους κατά την άφιξή του στην πρώτη διοργάνωση των Invictus Spirit Awards.

Στην ομιλία του, είπε πόσο «απίστευτα ενθουσιασμένος» ήταν που θα συναντούσε τους νικητές και τους υποψηφίους, καθώς είχε συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή των βραβείων μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν, τα οποία αναγνωρίζουν την ανθεκτικότητα, τη δέσμευση στον διεθνή αθλητισμό, την αποκατάσταση και τη φιλανθρωπική προσφορά.

Η σύζυγός του, Μέγκαν, δεν τον συνόδευσε στην εκδήλωση.

Και άλλα κορυφαία μέλη της βασιλικής οικογένειας πραγματοποίησαν ξεχωριστές δημόσιες εμφανίσεις την Πέμπτη.

Ο βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στο Έρσαϊρ την Πέμπτη, όπου προειδοποίησε τα στελέχη του κλάδου για τους «υπαρξιακούς κινδύνους» που εγκυμονεί η τεχνολογία εάν πέσει σε λάθος χέρια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Nvidia, η OpenAI και η Anthropic, καθώς πραγματοποιείται μετά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις στον κλάδο σχετικά με την ανάγκη ρύθμισης της τεχνολογίας.

Την ίδια ώρα, ο γιος του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, μαζί με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, συμμετείχαν σε καθαρισμό παραλίας κατά την επίσκεψή τους στη νήσο Μπιούτ της Σκωτίας.

Το ζευγάρι συναντήθηκε με δεκάδες κατοίκους κατά την παραμονή του στο νησί και συμμετείχε σε αγώνα shinty, ένα άθλημα ιδιαίτερα δημοφιλές στην περιοχή.

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