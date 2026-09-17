Βόλος: Οικογενειακός «πόλεμος» για τα «καταραμένα» κοσμήματα του αρραβώνα

Snapshot Ζευγάρι σε διάσταση έξι ετών συνεχίζει να ζει στο ίδιο σπίτι και εμπλέκεται σε οικογενειακή διαμάχη για κοσμήματα αρραβώνα και βαφτιστικά της κόρης τους.

Η 57χρονη κατηγορεί τον σύζυγό της για πώληση των κοσμημάτων λόγω τζόγου, ενώ εκείνος αρνείται και χαρακτηρίζει τα κοσμήματα «καταραμένα».

Ο 57χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε φυλάκιση 14 μηνών με αναστολή, ενώ η 57χρονη αθωώθηκε από αντίστοιχη κατηγορία.

Η οικογενειακή σύγκρουση συνδέεται με διαφωνίες για το σπίτι που έχει ήδη μεταβιβαστεί στην κόρη τους.

Η εισαγγελέας αμφισβήτησε την αξιοπιστία ορισμένων καταθέσεων και δεν πείστηκε για το περιστατικό με το μαχαίρι λόγω έλλειψης αρχικών αναφορών. Snapshot powered by AI

Μια οικογενειακή διαμάχη που κρατά εδώ και χρόνια έφτασε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε διάσταση εδώ και έξι χρόνια αλλά συνεχίζει να ζει στο ίδιο σπίτι.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την 57χρονη, ο σύζυγός της επέστρεψε από τη δουλειά εκνευρισμένος, καθώς εκείνη είχε ενημερώσει τη μητέρα του ότι από το σπίτι έλειπαν τα κοσμήματα του αρραβώνα τους και τα βαφτιστικά κοσμήματα της κόρης τους.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο 57χρονος είχε πουλήσει τα κοσμήματα καθώς έχει μπλέξει με τον τζόγο, εκείνος όμως αρνήθηκε ότι έκανε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με την 57χρονη, ο σύζυγός της χαρακτήρισε τα κοσμήματα «καταραμένα».

Η γυναίκα, που βρέθηκε επίσης στο δικαστήριο ως κατηγορούμενη μετά από μήνυση του συζύγου της για ενδοοικογενειακή απειλή, υποστήριξε ότι ο 57χρονος την έβρισε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

Όπως κατέθεσε, η κόρη τους προσπάθησε να σταματήσει τον καβγά και τότε ο 57χρονος φέρεται να είπε και στις δύο: «Αν δεν υπήρχε νόμος, θα σας κρεμούσα και τις δύο».

Η 57χρονη υποστήριξε ακόμη ότι είχε δεχθεί βία και στο παρελθόν, αλλά δεν είχε πάρει την απόφαση να χωρίσει καθώς αντιμετώπιζε ψυχολογικές, αλλά και οικονομικές πιέσεις.

Την εκδοχή της επιβεβαίωσε σε γενικές γραμμές και η κόρη του ζευγαριού, η οποία ανέφερε ότι ο πατέρας της «κόλλησε» πάνω της και εκείνη τον έσπρωξε για να απομακρυνθεί.

Ο 57χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι απλώς ρώτησε πού βρίσκονταν τα κοσμήματα. Ανέφερε ακόμη ότι η κόρη του τον χαστούκισε και αρνήθηκε ότι έβρισε τη σύζυγό του.

Για τη φράση σχετικά με τον νόμο, ισχυρίστηκε πως «μπορεί να είπα ότι όλοι οι νόμοι είναι σήμερα υπέρ των γυναικών».

Ο ίδιος έδωσε διαφορετική εκδοχή και για το μαχαίρι. Όπως κατέθεσε, όταν κάθισε στο μπαλκόνι για να ηρεμήσει, η σύζυγός του πέταξε προς το μέρος του ένα μαχαίρι ψωμιού, το οποίο απέφυγε. Το μαχαίρι, σύμφωνα με τον ίδιο, έπεσε στην πυλωτή, όπου στη συνέχεια το αναζητούσαν η σύζυγός του, η κόρη τους και ο σύντροφός της.

Ο 57χρονος και οι συγγενείς του απέδωσαν τη γενικότερη οικογενειακή σύγκρουση σε διαφωνίες για το σπίτι, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει ήδη μεταβιβαστεί στη νεαρή κατά ψιλή κυριότητα.

Η μητέρα του 57χρονου κατέθεσε ότι το επίμαχο βράδυ είδε τρία άτομα να ψάχνουν κάτι στην πυλωτή και ότι στη συνέχεια άκουσε μέρος του καβγά.

Η Εισαγγελέας αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κατάθεσης, επισημαίνοντας ότι δεν εξηγήθηκε γιατί δεν είχε αναφέρει τα συγκεκριμένα περιστατικά στην Αστυνομία, ενώ βρισκόταν στο σημείο όταν έφτασε το περιπολικό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν πείστηκε πως είχε προηγηθεί το περιστατικό με το μαχαίρι, καθώς δεν υπήρχε σχετική αναφορά στην αρχική κατάθεση του 57χρονου στην Αστυνομία.

Το δικαστήριο απάλλαξε τελικά την 57χρονη από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής και έκρινε ένοχο τον 57χρονο για τις δύο κατηγορίες που αντιμετώπιζε και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, με τριετή αναστολή και αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Διαβάστε επίσης