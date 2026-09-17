ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1: Σόου με απίθανο Μάνταλο – «Μετρίασε» τη γιορτή ο τραυματισμός του Βάργκα

Η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Πανσερραϊκό κι έκανε με εμφατικό τρόπο το «2 στα 2» στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος πραγματοποίησε ένα απίστευτο πρώτο ημίχρονο, μετρώντας τέσσερις ασίστ και ένα γκολ!

Ο αρχηγός της «Ένωσης» έκανε πράγματα από... άλλον πλανήτη, συμμετέχοντας στα πέντε από τα έξι τέρματα της ομάδας του στο πρώτο 45λεπτο. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα και άλλα δύο ο Αλεξίου, ενώ από μία φορά βρήκαν δίχτυα οι Ζοάο Μάριο, Βιτάλις και Ζούμπκοφ.

Η ευρεία νίκη, ωστόσο, επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βάργκα, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Το τελικό 8-1 διαμόρφωσε ο Ηλιάδης για τον Πανσερραϊκό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Πανσερραϊκός απείλησε μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Αλιατίδης έκανε κοντινή προβολή, όμως ο Μπαλαμώτης αντέδρασε σωστά. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΑΕΚ ανέλαβε πλήρως τον έλεγχο και δεν άργησε να ανοίξει το σκορ.

Στο 9', ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στην περιοχή, και ο Αλεξίου με δυνατή κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης για το 1-0.

Η ΑΕΚ πλησίασε και σε δεύτερο τέρμα στο 18', όταν ο Ζούμπκοφ δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντινή, πλάγια θέση. Ο Πανσερραϊκός είχε τη δική του ευκαιρία στο 26', με τον Κωτσόπουλο να επιχειρεί πλασέ και τον Μπαλαμώτη να δηλώνει ξανά «παρών».

Στο 32', ο Μάνταλος ξεκίνησε το προσωπικό του σόου. Ο Κάιρινεν τροφοδότησε τον αρχηγό της ΑΕΚ, ο οποίος έβγαλε κάθετη πάσα στον Βάργκα. Ο Ούγγρος φορ πέρασε τον Σακαλίδη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Μάνταλος έφτασε στην τρίτη του ασίστ. Αφού ανέκτησε την μπάλα, έβγαλε υπέροχη σκαφτή πάσα στον Ζοάο Μάριο, ο οποίος σκόραρε στην κίνησή του, γράφοντας το 3-0 στην επιστροφή του.

Στο 38', ο αρχηγός της Ένωσης «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά με τέταρτη ασίστ. Ο Μάνταλος βρήκε τον Βάργκα μέσα στην περιοχή και ο Ούγγρος, με ωραία κίνηση και άψογο τελείωμα, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 4-0.

Η ΑΕΚ συνέχισε να βρίσκει εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 42', ο Ζοάο Μάριο έκανε το γύρισμα και ο Βιτάλις από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 5-0.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Μάνταλος ολοκλήρωσε το προσωπικό του έπος. Ο Ζούμπκοφ τον βρήκε μέσα στην περιοχή, ο αρχηγός της ΑΕΚ απέφυγε τους αντιπάλους του και με πλασέ διαμόρφωσε το 6-0, έχοντας πλέον τέσσερις ασίστ και ένα γκολ σε 45 λεπτά!

Η Ένωση μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με την ίδια διάθεση και στο 50' ο Σακαλίδης απέκρουσε το φάουλ του Ζούμπκοφ, προλαβαίνοντας τον Βάργκα. Ένα λεπτό αργότερα, η κεφαλιά του Βίντα πέρασε άουτ.

Στο 55', η ΑΕΚ άγγιξε το έβδομο γκολ. Ο Ζοάο Μάριο έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ζούμπκοφ πλάσαρε με τη μία, όμως η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ήρθε η ανησυχία για τον Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός, σε διεκδίκηση, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του. Ο Νίκολιτς προχώρησε στην αντικατάστασή του στο 59', με τον Κουτέσα να περνάει στη θέση του, στην επανεμφάνισή του με την Ένωση.

Την ίδια στιγμή, ο Μάνταλος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ, με τον Ζίνι να παίρνει τη θέση του.

Στο 70', ο Νίκολιτς προχώρησε σε ακόμη δύο αλλαγές, με τους Καλοσκάμη και Χριστακόπουλο να αντικαθιστούν τους Ζοάο Μάριο και Βίντα.

Η ΑΕΚ έφτασε στο 7-0 στο 72'. Ο Χριστακόπουλος έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, τραβώντας πάνω του αρκετούς αντιπάλους, και στη συνέχεια τροφοδότησε τον Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός με όμορφο φαλτσαριστό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Νίκολιτς έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον 17χρονο Αργυρίου, ο οποίος αντικατέστησε τον Βιτάλις. Στο 84', μετά από κόρνερ του Λυκογιάννη, ο νεαρός επιθετικός πήρε την κεφαλιά και ο Αλεξίου, με κοντινή προβολή, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 8-0.

Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να μειώσει στο 91' με τον Ηλιάδη, ο οποίος διαμόρφωσε από κοντά το τελικό 8-1.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Λυκογιάννης, Βίντα (70' Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν, Βιτάλις (78' Αργυρίου), Ζοάο Μάριο (70' Καλοσκάμης), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59' Ζίνι), Βάργκα (59' Κουτέσα).Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Αρμουγκόμ, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αδάμ, Ρούμιαντσεβ (62' Ηλιάδης), Οικονόμου (46' Ρομέρο), Ζορζίνιο (46' Μωυσίδης), Μασκανάκης (74' Πολιτάκης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62' Πασάς).