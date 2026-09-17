Συναγερμός στην Γερμανία: Τρίτος θάνατος από «ελονοσία του αεροδρομίου» στην Φρανκφούρτη

Snapshot Στη Φρανκφούρτη καταγράφηκαν τρεις θάνατοι από ελονοσία σε σύνδεση με την περιοχή του αεροδρομίου, ένα σπάνιο ξέσπασμα της νόσου στη Γερμανία.

Οι ασθενείς μολύνθηκαν από το παράσιτο Plasmodium falciparum χωρίς να έχουν ταξιδέψει ή εργαστεί σε ενδημικές περιοχές.

Η «ελονοσία του αεροδρομίου» προκαλείται από μολυσμένα κουνούπια που μεταφέρονται αεροπορικώς από ενδημικές περιοχές σε μη ενδημικές.

Οι υγειονομικές αρχές συμβουλεύουν τους γιατρούς να εξετάζουν την ελονοσία σε περιπτώσεις ανεξήγητου υψηλού πυρετού, ειδικά σε εργαζόμενους και κατοίκους κοντά στο αεροδρόμιο.

Η ελονοσία είναι θανατηφόρα κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, αλλά με έγκαιρη θεραπεία οι ασθενείς συνήθως αναρρώνουν πλήρως. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Φρανκφούρτη, αφού ένας τρίτος άνθρωπος πέθανε από ελονοσία στην περιοχή του αεροδρομίου της πόλης, με τις γερμανικές αρχές να κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο ξέσπασμα της τροπικής ασθένειας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές.

Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος της Φρανκφούρτης ανέφερε σήμερα ότι ένας από τους δύο κατοίκους που είχαν μολυνθεί στη συνοικία Σβάνχαϊμ, στα βόρεια του αεροδρομίου, πέθανε ενώ νοσηλευόταν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης.

«Και οι δύο ασθενείς μολύνθηκαν από το παράσιτο πλασμώδιο το μηνοειδές (Plasmodium falciparum), που προκαλεί ελονοσία», αν και δεν είχαν ταξιδέψει σε περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, ούτε εργάζονταν στο αεροδρόμιο, τόνισαν οι αρχές.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι ο τρίτος που έχασε την ζωή του από την τροπική ασθένεια. Στις 27 Αυγούστου, τοπικοί αξιωματούχου ανέφεραν ότι δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο πέθαναν από ελονοσία ενώ άλλοι τέσσερις ασθένησαν αλλά ανάρρωσαν.

«Ελονοσία του αεροδρομίου»

Τα παράσιτα της ελονοσίας μεταδίδονται στους ανθρώπους από ορισμένα είδη κουνουπιών. Η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η «ελονοσία του αεροδρομίου» είναι μια ιδιαίτερη μορφή της ασθένειας αυτής που εξαπλώνεται όταν ένα μολυσμένο κουνούπι ταξιδεύει με αεροπλάνο από μια ενδημική περιοχή σε μια ζώνη όπου δεν ενδημεί η νόσος και μολύνει ανθρώπους. Τα συμπτώματα είναι συνήθως πονοκέφαλος, ναυτία, υψηλός πυρετός και ρίγη.

Από τις αρχές της εβδομάδας, δεν έχουν αναφερθεί άλλα κρούσματα στην πόλη, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές προέτρεψαν τους γιατρούς να εξετάζουν την πιθανότητα αυτή όταν κάποιος ασθενής παρουσιάζει ανεξήγητο υψηλό πυρετό, ακόμη και αν δεν έχει ταξιδέψει σε τροπικές περιοχές. Αυτό ισχύει κυρίως για τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο και τους κατοίκους των γειτονικών συνοικιών.

Η ελονοσία ευθύνεται για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική. Υπάρχουν θεραπείες και οι ασθενείς που υποβάλλονται εγκαίρως σε αυτές συνήθως αναρρώνουν πλήρως.

Η τελευταία επιδημία «ελονοσίας του αεροδρομίου» σημειώθηκε, επίσης, στη Γερμανία το 2023, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

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