Γερμανία: Νεκρός από ελονοσία εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης

Snapshot Εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης πέθανε από ελονοσία, ενώ πέντε συνάδελφοί του έχουν προσβληθεί από την ίδια ασθένεια.

Η μετάδοση της ελονοσίας πιθανότατα έγινε μέσω κουνουπιών που έφτασαν στον χώρο με αποσκευές επιβατών.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα αποσκευών ενημερώθηκαν να ζητήσουν άμεση ιατρική φροντίδα σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Στη Γερμανία η ελονοσία συνήθως επηρεάζει ταξιδιώτες που μολύνθηκαν σε ενδημικές περιοχές, ενώ η μετάδοση στο αεροδρόμιο είναι σπάνια.

Τα κουνούπια που πιάνουν οι ειδικές παγίδες στο αεροδρόμιο θα αναλυθούν γενετικά για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. Snapshot powered by AI

Από ελονοσία πέθανε εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, ενώ ακόμη πέντε συνάδελφοί του έχουν προσβληθεί από την τροπική ασθένεια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ήδη τον περασμένο μήνα διαπιστώθηκε ότι έξι εργαζόμενοι στον τομέα διαχείρισης αποσκευών του αεροδρομίου είχαν προσβληθεί από ελονοσία και ο ένας από αυτούς έχασε σήμερα τη μάχη. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Fraport Αντρέας Σοπφ, η μετάδοση έγινε πιθανότητα από κουνούπι ή κουνούπια που έφτασαν στον χώρο με αποσκευές επιβατών.

Ο κ. Σοπφ επισήμανε ακόμη ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα αποσκευών, προκειμένου να λάβουν άμεσα ιατρική φροντίδα σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων της ασθένειας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ», το τελευταίο κρούσμα ελονοσίας σε αεροδρόμιο εντοπίστηκε το 2023 και πάλι στην Φρανκφούρτη.

«Στη Γερμανία η ελονοσία επηρεάζει συνήθως σχεδόν αποκλειστικά ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων που μολύνθηκαν σε μια περιοχή όπου η ελονοσία μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος ενός μολυσμένου κουνουπιού. Λοιμώξεις όπως η τρέχουσα, στην οποία ο φορέας ταξίδεψε ως λαθρεπιβάτης, είναι σπάνιες», επισήμανε το Ινστιτούτο.

Ο Αντρέας Σοπφ δήλωσε ακόμη ότι στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης τα αεροσκάφη υποβάλλονται σε σχολαστικό καθαρισμό έπειτα από κάθε προσγείωση. «Δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί η μεταφορά εντόμων μαζί με το φορτίο, παρότι στους συγκεκριμένους χώρους έχουν τοποθετηθεί ειδικές παγίδες κουνουπιών», επισήμανε.

«Τα κουνούπια που πιάνονται στις παγίδες θα αναλυθούν γενετικά στο Ινστιτούτο Τροπικής Ιατρικής στην Αμβέρσα προκειμένου να προσδιοριστεί η προέλευση και το είδος τους», ανέφερε, χωρίς πάντως να αποκαλύψει την προέλευση των κουνουπιών που προκάλεσαν τις συγκεκριμένες μολύνσεις.

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