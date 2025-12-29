Κρούσμα ελονοσίας στην Κρήτη: 22χρονος μετανάστης νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων

Στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται ένας νεαρός μετανάστης, ο οποίος διέμενε στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, αφού διαπιστώθηκε ότι πάσχει από ελονοσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 22χρονος εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό και χρειάστηκε η εισαγωγή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥΥ.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, αφού η ελονοσία μεταδίδεται από συγκεκριμένο είδος κουνουπιού.

O 22χρονος θα παραμείνει νοσηλευόμενος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.