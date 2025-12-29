Κρούσμα ελονοσίας στην Κρήτη: 22χρονος μετανάστης νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων
Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥΥ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται ένας νεαρός μετανάστης, ο οποίος διέμενε στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, αφού διαπιστώθηκε ότι πάσχει από ελονοσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 22χρονος εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό και χρειάστηκε η εισαγωγή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥΥ.
Την ίδια ώρα, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, αφού η ελονοσία μεταδίδεται από συγκεκριμένο είδος κουνουπιού.
O 22χρονος θα παραμείνει νοσηλευόμενος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.
Σχόλια
Trending
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μουγκοπέτρος: Αθωωτική απόφαση από το δικαστήριο
10:26 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
13:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ