Αναβάλλει τις συναυλίες του ο Χρήστος Δάντης - Το μήνυμα του τραγουδιστή

Για την πορεία της υγείας του ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ο Χρήστος Δάντης, μέσα από νέα του ανάρτηση, μετά το χειρουργείο που έκανε στο χέρι.

Όπως αναφέρει ο τραγουδιστής η αποκατάσταση του χεριού του θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζε, με αποτέλεσμα να απέχει για τουλάχιστον 1,5 μήνα από τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

Ο Χρήστος Δάντης ευχαρίστησε το κοινό του για τα μηνύματα στήριξης, αλλά και την υπομονή τους, εκφράζοντας την ελπίδα να τα πουν σύντομα από κοντά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χρήστου Δάντη:

«Φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και την αγάπη που μου στέλνετε αυτές τις μέρες. Δυστυχώς η αποκατάσταση του χεριού μου θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε. Το κάταγμα ήταν πολύ σοβαρό και το χειρουργείο ακόμη πιο απαιτητικό, οπότε οι γιατροί μου συνέστησαν να μείνω εκτός εμφανίσεων για λίγο διάστημα.

Για τον λόγο αυτό διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα. Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή, την κατανόηση και τις όμορφες ευχές. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα», έγραψε ο Χρήστος Δάντης στη νέα του ανάρτηση.

