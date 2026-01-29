Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

O Χρήστος Δάντης σε δηλώσεις που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου στο Mega αναφέρθηκε στη Eurovision και τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας μας στον φετινό διαγωνισμό, εξηγώντας τον λόγο που δε θα πρότεινε στον γιο του να λάβει μέρος σε αυτόν.

«Θα πρότεινα στον γιο μου να αποφύγει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision, γιατί αυτός ο διαγωνισμός είναι κάτι που μπορεί να σε πάει πολύ ψηλά, αλλά μπορεί και να σε καταπιεί» είπε ο Χρήστος Δάντης.

Σε άλλο ερώτηση για το αν θα παντρευτεί με την αγαπημένη του Ασημίνα Χατζηανδρέου ανέφερε: «Ένας δεσμός και μια σχέση δεν ολοκληρώνεται με έναν γάμο. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί προ πολλού».