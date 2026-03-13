Ιράν: «Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από το Μουντιάλ»

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν απάντησε στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δεν θα ήταν «κατάλληλο» να συμμετάσχει η εθνική ομάδα της χώρας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι το Μουντιάλ αποτελεί διεθνή διοργάνωση υπό την ευθύνη της FIFA και όχι μεμονωμένων κρατών. Όπως ανέφερε, το Ιράν εξασφάλισε την πρόκρισή του στη διοργάνωση με μια σειρά σημαντικών νικών και ήταν από τις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στο τουρνουά.

«Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εθνική ομάδα του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποκλειστεί είναι εκείνη που φέρει απλώς τον τίτλο της “οικοδέσποινας”, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή τη διεθνή διοργάνωση».

Η αναφορά φαίνεται να στρέφεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.