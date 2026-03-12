Τραμπ για Μουντιάλ: «Το Ιράν είναι ευπρόσδεκτο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί»

Η συμμετοχή του Ιράν στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Καναδά και το Μεξικό, εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το ενδεχόμενο απουσίας της ιρανικής ομάδας από τη διοργάνωση, δίνοντας συνέχεια στην έντονη αντιπαράθεση των δύο χωρών.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ως άμεση απάντηση στις αιχμηρές δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Αθλητισμού Αχμάντ Ντογιανμαλί. Ο τελευταίος είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα ότι η χώρα του δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να λάβει μέρος στο τουρνουά, επικαλούμενος τις πρόσφατες στρατιωτικές συγκρούσεις και τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τη στάση της ιρανικής πλευράς. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί, για τη ζωή και την ασφάλειά τους».

Trump:



The Iran National Soccer Team is welcome to The World Cup, but I really don’t believe it is appropriate that they be there, for their own life and safety. pic.twitter.com/AyqG2hH6Mu — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

