Παύλος Ντε Γκρες: Επέστρεψε στην Αμερική - Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρί Σαντάλ

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ επέστρεψαν στην Αμερική.

H Μαρί Σαντάλ δημοσίευσε φωτογραφία με τον σύζυγό της στη νέα τους έξοδο σε παραδοσιακό εστιατόριο, όπου απόλαυσαν το πρωινό τους γεύμα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Παύλος Ντε Γκρες είχε εξομολογηθεί για τη σύζυγό του: «Για να κάνεις καλή οικογένεια, πρέπει να έχεις ιδέες που συμπίπτουν.

Όταν έχεις παιδιά, βοηθάει αυτό γιατί κρατάς την οικογένεια μαζί. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί η σύζυγός μου είναι εξαιρετικός άνθρωπος, δουλεύει σκληρά, έχει δικιά της εταιρία. Πολύ καλή μητέρα και αφοσιωμένη στα παιδιά της. Έχουμε μια ενωμένη οικογένεια, κάτι που έμαθα και από τους γονείς μου», είπε ο Παύλος Ντε Γκρες.