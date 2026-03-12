Σοκαριστικό τροχαίο στην Ημαθία: Γυναίκα εκτοξεύτηκε στον αέρα μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου και μηχανής

Snapshot Στην Ημαθία, μια γυναίκα γλίτωσε από σοβαρό τραυματισμό μετά από παράσυρση σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης.

Ο οδηγός αυτοκινήτου ενεργοποίησε το φλας για να παρκάρει χωρίς να παρατηρήσει τη μηχανή που ακολουθούσε πίσω του.

Η μηχανή συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό του οδηγού και της μηχανής περίπου πέντε μέτρα μακριά.

Παρά το σοβαρό ατύχημα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από βίντεο που καταγράφει την παράσυρση μιας πεζής στην Ημαθία.

Το τροχαίο σημειώθηκε πριν από τρεις ημέρες. Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Μega φαίνεται μια γυναίκα να περπατά αμέριμνη στο πεζοδρόμιο.

Ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης και ένα αυτοκίνητο κινείται κοντά στη διαχωριστική γραμμή. Ο οδηγός ενεργοποιεί το δεξί φλας, με σκοπό να στρίψει για να παρκάρει, χωρίς όμως να έχει αντιληφθεί ότι πίσω του ακολουθεί μια μηχανή.

Ο οδηγός της μηχανής δεν προλαβαίνει να αποφύγει το αυτοκίνητο και συγκρούεται με αυτό. Από τη σύγκρουση, ο ίδιος και η μηχανή εκτοξεύονται περίπου πέντε μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να παρασύρουν τη γυναίκα που περπατούσε, ρίχνοντάς την στον αέρα.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.