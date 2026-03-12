Λουτράκι: Άγρια επίθεση σε 20χρονο - Τον τραυμάτισαν με νυστέρι και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Snapshot Ένας 20χρονος δέχθηκε επίθεση με νυστέρι στο πάρκο της Δεξαμενής στο Λουτράκι και τραυματίστηκε σε πρόσωπο, κοιλιά και πόδια.

Τα τραύματα του 20χρονου είναι επιφανειακά και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες της επίθεσης.

Περιστατικό βίας καταγράφηκε στο Λουτράκι, με θύμα έναν 20χρονο νεαρό που δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας loutrakiblog.gr, γύρω στις 07:00 το πρωί της Πέμπτης ο νεαρός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, καθώς νωρίτερα είχε δεχθεί επίθεση στο πάρκο της Δεξαμενής.

Ο 20χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα από νυστέρι στο πρόσωπο, την κοιλιά και τα πόδια, ενώ στο σώμα του υπήρχαν και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.

Οι γιατροί τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματά του είναι επιφανειακά και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Aρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και αναζητούν τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.