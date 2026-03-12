Χτύπημα στο πλοίο Zephyros στον Κόλπο: Σημαίας Μάλτας, με έδρα την Αθήνα και Κύπριους ιδιοκτήτες

Πλοίο που ανήκει σε εταιρεία Κύπριων εφοπλιστών κι έχει έδρα την Αθήνα, είναι ένα από αυτά που χτυπήθηκαν από το Ιράν στο λιμάνι της Βασόρας στο Ιράκ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλήρωμα αποτελείται από 22 άτομα, υπήκοους Γεωργίας, κι άπαντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το συμβάν έγινε, όταν το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από μη επανδρωμένο σκάφος, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company.

Με τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών Αρχών που κινητοποιήθηκαν άμεσα, η πυρκαγιά στο σκάφος κατασβέστηκε.

UPDATE: 2 oil tankers are on fire after being attacked in the Persian Gulf off Iraq, according to Reuters. It's unclear who carried out the attack. pic.twitter.com/6pHBKn6zcv — BNO News Live (@BNODesk) March 11, 2026

Οι Κύπριοι Γεώργιος και Βασίλης Μιχαήλ οι ιδιοκτήτες

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το Zephyros, είναι η Benetech Shipping Sa, με έδρα τη Βούλα και ανήκει στους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ. Ο Βασίλης Μιχαήλ άρχισε να συνεργάζεται με την εταιρεία Benetech του αδελφού του Γιώργου, στην οποία τελικά έγινε και ο ίδιος συνέταιρος. Ο στόλος της Benetech αποτελείται από δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού φορτίου.

Διαβάστε επίσης