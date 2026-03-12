Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή» - Τι αποκάλυψε για την σκηνική του εμφάνιση

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επίσημη κυκλοφορία του video clip για το τραγούδι «Ferto» έκανε ο Akylas στην εκπομπή «Breakfast@Star» του τηλεοπτικού σταθμού «Star». Ο καλλιτέχνης, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την ανταπόκριση του κοινού στο νέο του βίντεο.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βγήκε το βίντεο κλιπ. Ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί, ήταν ακριβώς έτσι όπως το φανταστήκαμε να συμβεί. Αρέσει πολύ, αυτό αντιλαμβάνομαι από την αντίδραση του κόσμου. Έχω διαβάσει τα σχόλια μέχρι στιγμής και αυτό καταλαβαίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φήμες που θέλουν τη μάμα του στη σκηνή

Σε ερώτηση για το αν θα τον δούμε πάνω στη σκηνή μαζί με τη μητέρα του - ειδικά στο σημείο που την αναφέρουν οι στίχοι - απάντησε με χιούμορ: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά θα ανέβει μετά, όταν το πάρουμε, όταν θα σας το φέρω!».

Η μητέρα του καλλιτέχνη είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή την ημέρα του εθνικού τελικού της Eurovision, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, συγκινώντας το κοινό με την παρουσία της.

Αναφερόμενος στις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με τη σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού στον διαγωνισμό, ο Akylas κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. «Έχουν ακουστεί διάφορα για το τι θα κάνω στη σκηνή, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα. Λένε για λαβύρινθους, λένε διάφορα, θα τα δείτε όλα σιγά σιγά», δήλωσε.

Συνεχίζεται το promo tour

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε επίσης ότι συνεχίζεται η προωθητική περιοδεία για το τραγούδι. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα ταξιδέψει στο Όσλο και στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της προβολής του τραγουδιού πριν από τον διαγωνισμό.

Εντυπωσιακές επιδόσεις για το video clip

Το επίσημο video clip του «Ferto» κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου και σημειώνει ήδη πολύ δυναμική πορεία στην πλατφόρμα του YouTube. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία του συγκέντρωσε περίπου 390.051 προβολές.

Ο γρήγορος ρυθμός του τραγουδιού, τα εντυπωσιακά γραφικά και οι δυναμικές χορογραφίες αποτελούν τα βασικά στοιχεία του clip, το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση και στα social media.

Σταθερά ψηλά στα στοιχήματα

Καθώς πλησιάζει ο Μάιος, μήνας κατά τον οποίο κορυφώνεται η προετοιμασία για τη Eurovision, το ενδιαφέρον του κοινού για τη σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού αυξάνεται.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις υψηλές θέσεις των στοιχημάτων για τη φετινή διοργάνωση, διατηρώντας την τέταρτη θέση το τελευταίο διάστημα και θεωρείται από αρκετούς ως ένα από τα δυνατά φαβορί για τη νίκη.

