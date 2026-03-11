Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

Το τραγούδι που βρίσκεται ψηλά στα στοιχήματα απέκτησε το επίσημο video clip του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»
Επισήμως κυκλοφόρησε το video clip του FERTO του Akyla, συνοδεύοντας το τραγούδι που τον έχει φέρει ανάμεσα στα φαβορί για τη φετινή Eurovision.

Η Ελλάδα από νωρίς κατέκτησε υψηλή θέση στα στοιχήματα. Η 2η θέση ήταν η υψηλότερη που έχει φτάσει μέχρι στιγμής το τραγούδι του Akyla, αν και τότε δεν είχαν ακόμη κυκλοφορήσει συμμετοχές από δυνατές χώρες όπως η Γαλλία και η Δανία, οι οποίες βρίσκονται στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά, η ελληνική συμμετοχή παραμένει σταθερά στις υψηλές θέσεις, διατηρώντας πλέον την 4η θέση στα προγνωστικά.

Το video clip έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική του τραγουδιού και να συμβάλει στην προώθησή του σε διεθνές επίπεδο. Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ υπογράφει ο Jim Georgantis, ο οποίος δημιουργεί έναν ιδιαίτερο οπτικό κόσμο που θυμίζει βιντεοπαιχνίδι.

Στο clip, ο Akylas εμφανίζεται ως χαρακτήρας μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο, με την αισθητική να παραπέμπει ξεκάθαρα σε video game. Ο χαρακτήρας διαθέτει επτά ζωές, όπως μια γάτα, και παρουσιάζεται να παλεύει ξανά και ξανά για να τα καταφέρει.

Το γρήγορο μοντάζ και τα έντονα οπτικά στοιχεία δίνουν μια πιο κινηματογραφική και ταυτόχρονα ψηφιακή ατμόσφαιρα στο τραγούδι.

Το «promo tour» του Akyla

Το τελευταίο διάστημα ο Akylas πραγματοποιεί εμφανίσεις σε τελικούς άλλων χωρών της Eurovision, προκειμένου να προωθήσει τη συμμετοχή του.

Οι εμφανίσεις αυτές έχουν θερμή υποδοχή από το κοινό και ενισχύουν τη δυναμική του τραγουδιού. Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση σε χώρες όπως η Σερβία και το Σαν Μαρίνο, όπου η παρουσία του ξεχώρισε.

