Δημογλίδου για «Σκορπιό της Ερήμου»: Διαρκής επαγρύπνηση κι επιτήρηση πιθανών στόχων

Η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Σκορπιός της Ερήμου»

Μιχάλης Παπαδάκος

Δημογλίδου για «Σκορπιό της Ερήμου»: Διαρκής επαγρύπνηση κι επιτήρηση πιθανών στόχων
ΕΛΛΑΔΑ
Σε ύψιστο συναγερμό έχουν τεθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ΕΥΠ, ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις για το ενδεχόμενο να υπάρξουν έκνομες ενέργειες εντός της ελληνικής επικράτειας με αφορμή τον πόλεμο που διεξάγουν ΗΠΑ, Ισραήλ κατά του Ιράν.

Όπως είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, η επιχείρηση «Σκορπιός της Ερήμου» έχει τεθεί σε εφαρμογή, καθώς «δεν θα μπορούσαν να μην ενεργοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες της χώρας».

Έφερε ως παράδειγμα την σύλληψη άνδρα και την μετέπειτα προφυλάκισή του. «Από τις αρχές Φεβρουαρίου, πριν καν αρχίσει ο πόλεμος η ΕΥΠ είχε ήδη βαδίσει στα χνάρια του συλληφθέντα, που προφυλακίστηκε για άλλη υπόθεση, ωστόσο, ελέγχεται πλέον από την ΕΛ.ΑΣ. για το αδίκημα της κατασκοπείας» είπε χαρακτηριστικά.

Πού υπάρχει αυξημένη επιτήρηση

«Σε κρίσιμες υποδομές κι εγκαταστάσεις υπάρχει αυξημένη επιτήρηση, για να αποτραπεί είτε κάποιος που βρίσκεται ήδη στη χώρα μας, είτε θα προσπαθήσει να εισέλθει, με σκοπό να προχωρήσει σε έκνομες ενέργειες.

Γι αυτό το σημαντικότερο σ' αυτή τη βάση είναι το πληροφοριακό δίκτυο που αναπτύσσουν τόσο η ΕΛΑΣ, όσο και η ΕΥΠ σε συνεργασία με άλλες Αρχές άλλων χωρών».

Κληθείσα να σχολιάσει αν υπάρχει λίστα υπόπτων, η κυρία Δημογλίδου είπε: «Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει να μην γίνεται κάτι οργανωμένα, αλλά μεμονωμένα κι όχι ορμώμενο από κάποιο κέντρο. Υπάρχουν τέτοια άτομα που είναι χαρτογραφημένα.

Γι αυτό τον λόγο είναι πολύ αυστηροί οι έλεγχοι στις εισόδους της χώρας και κυρίως στα αεροδρόμια. Δεν έχει γίνει αντιληπτό κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής» είπε και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ αυστηροί οι έλεγχοι ακόμα και σε δρόμους με μεγάλο συνωστισμό».

Εξηγώντας περαιτέρω, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε ότι «δεν φυλάσσονται απαραίτητα διπλωματικοί στόχοι, αλλά και πιθανοί στόχοι που δεν τους γνωρίζει ο κόσμος. Για παράδειγμα κάποια επιχείρηση αμερικανική η ισραηλίτικη στο κέντρο της Αθήνας ή σε κάποια άλλη περιοχή εκτός Λεκανοπεδίου, όμως για την ΕΛ.ΑΣ. θεωρείται ευάλωτη και θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο» είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χώρα μας, ως πέρασμα, ενώ δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποια έκνομη ενέργεια εν μέσω πολέμου, αλλά σε ανύποπτο χρόνο και όταν υπάρχει κατάπαυση του πυρός»

