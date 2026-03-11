Γιώργος Βότσης: Πλήθος κόσμου στην πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετίσουν τον δημοσιογράφο Γιώργο Βότση.

Υπενθυμίζεται ότι ο καταξιωμένος δημοσιογράφος έφυγε από ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 88 ετών.

Παρών στην πολιτική του κηδεία έδωσε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων φίλοι, συνεργάτες δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα.

Ο Νίκος Βούτσης INTIME NEWS

Ο Σταύρος Θεοδωράκης INTIME NEWS

Η Σοφία Βούλτεψη INTIME NEWS

Η Νόρα Κατσέλη INTIME NEWS

Ο Γιώργος Καραμέρος INTIME NEWS

Ο Στέφανος Τζουμάκας INTIME NEWS

Ο Κώστας Λαλιώτης INTIME NEWS

Ο Παύλος Τζίμας INTIME NEWS

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βότσης

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε το 1938 στην Λάβδανη Ιωαννίνων και μεγάλωσε στον Πειραιά.

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1957, σε ηλικία 19 ετών.

Το 1967 πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία, μικρού μήκους, της Τώνιας Μαρκετάκη «Ο Γιάννης και ο δρόμος».

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ). Για την δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 5 ετών, αλλά δδιέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της «Ελευθεροτυπίας».

Ο Γιώργος Βότσης ήταν παντρεμένος για τρίτη φορά με την δημοσιογράφο Λένα Παγώνη και απέκτησαν μαζί μία κόρη, την Νικολέτα.

Επίσης είχε ακόμα μία κόρη, την Άννα είναι από τον δεύτερο γάμο του με τη Μιμή Γαλανοπούλου.

