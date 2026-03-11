Μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου στο allwyn.gr - Δύο τυχεροί κερδίζουν 1 τριήμερο

Το ανανεωμένο allwyn.gr, που αντικατέστησε το opap.gr και το opaponline.gr στη νέα εποχή της Allwyn, φιλοξενεί μεγάλο διαγωνισμό* για 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes.

Συγκεκριμένα, δύο τυχεροί θα κερδίσουν, μετά από κλήρωση, ένα δωρεάν ταξίδι για 3 ημέρες στα Καλάβρυτα με δωρεάν είσοδο στο Kalavryta Ski Resort.

Η προθεσμία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό* λήγει στις 16 Μαρτίου, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου.

Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

