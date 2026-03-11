Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα
Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, αναμένονται δύο πτήσεις από Ντουμπάι και Ντόχα, αντίστοιχα.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνεχίζονται οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από χώρες με μεγάλη επικινδυνότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, αναμένονται δύο πτήσεις από Ντουμπάι και Ντόχα, αντίστοιχα.
Η πρώτη από το Ντουμπάι (EK2553) αναμένεται να αφιχθεί στον διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:00 με 503 επιβάτες, 14 εκ των οποίων είναι παιδιά.
Η έτερη πτήση, αυτή από την Ντόχα του Κατάρ (QR203) θα επαναπατρίσει 275 επιβάτες κι αναμένεται να αφιχθεί την ίδια ώρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Μαρινάκης πρότεινε την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο
14:08 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η συγγραφέας του εκρηκτικού «ΜΙΞΕΡ» επιστρέφει με την κωμωδία «Οι Από Κάτω»
14:04 ∙ ΥΓΕΙΑ
Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια
14:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα
13:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
13:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!
13:50 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μονακό: Επίσημο το «διαζύγιο» με Σπανούλη
13:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στο VOX με την παράσταση «Χάρηκα!»
11:32 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»
15:45 ∙ LIFESTYLE