Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα

Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, αναμένονται δύο πτήσεις από Ντουμπάι και Ντόχα, αντίστοιχα.

Συνεχίζονται οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από χώρες με μεγάλη επικινδυνότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη από το Ντουμπάι (EK2553) αναμένεται να αφιχθεί στον διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:00 με 503 επιβάτες, 14 εκ των οποίων είναι παιδιά.

Η έτερη πτήση, αυτή από την Ντόχα του Κατάρ (QR203) θα επαναπατρίσει 275 επιβάτες κι αναμένεται να αφιχθεί την ίδια ώρα.

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα

