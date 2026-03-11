Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ

Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη

Newsbomb

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ και η εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων, ιδιοκτήτρια του ακινήτου «Κεραμεία Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψαν Μνημόνιο Κοινής Κατανόησης με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργασίας για την ανάπτυξη τμήματος του εμβληματικού ακινήτου.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη πύργου κατοικιών συνολικής δόμησης έως και 29.800 τ.μ., με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η ΑΒΑΞ θα έχει περίοδο αποκλειστικότητας τριών (3) μηνών προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και λοιπές αξιολογήσεις για την υλοποίηση του έργου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΝΤΑ, Σταύρος Ανδρεάδης, δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μέσα από τη συνεργασία μας με έναν Όμιλο του κύρους και της εμπειρίας που έχει ο ΑΒΑΞ, ξεκινάει η φάση της υλοποίησης ενός ονείρου μου: της δημιουργίας του πρώτου ουρανοξύστη στη Θεσσαλονίκη. Σε συνδυασμό με τη δημιουργία του δημοτικού πάρκου και την ανάπλαση των διατηρητέων κτηρίων του κεραμείου, που θα αναλάβει η ΣΤΑΝΤΑ, δημιουργείται μια εμβληματική παρέμβαση και ένα τοπόσημο στην αγαπημένη μου πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Χρήστο Ιωάννου και όλο το εξαιρετικό επιτελείο του για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, δήλωσε:

«Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα του real estate. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη ΣΤΑΝΤΑ και τον κ. Σταύρο Ανδρεάδη, μια προσωπικότητα του ελληνικού επιχειρείν, και προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση των απαραίτητων αξιολογήσεων, η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός εμβληματικού έργου για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τις δύο υπό κατασκευή μεγάλες υποδομές, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του ΙΣΝ και τον υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο Flyover, επιβεβαιώνεται η σταθερή στρατηγική παρουσία του Ομίλου μας στη Θεσσαλονίκη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν τον ηθοποιό στη Ριτσώνα

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης πρότεινε την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Στόχος μας οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Μείνετε μακριά από τις τράπεζες»»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Σε χειρουργείο στο μάτι θα υποβληθεί το θύμα

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας του εκρηκτικού «ΜΙΞΕΡ» επιστρέφει με την κωμωδία «Οι Από Κάτω»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

14:04ΥΓΕΙΑ

Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:57ΕΛΛΑΔΑ

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

13:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Απελευθερώνει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου λόγω ενεργειακής κρίσης

13:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Επίσημο το «διαζύγιο» με Σπανούλη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου στο allwyn.gr – Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Αποδυναμώνουμε το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο με τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στο VOX με την παράσταση «Χάρηκα!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξανάγκασαν συμμαθητή τους από το δημοτικό να πιει νερό από τουαλέτα

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ποιος ήταν ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης που έσβησε στα 87 του χρόνια

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

12:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έξι. Τέσσερα. Μηδέν. Εννέα»: Το μυστήριο με τον ραδιοφωνικό σταθμό στα βραχέα που μεταδίδει μόνο αριθμούς στα Φαρσί και κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί για κατασκόπους του Ισραήλ, των ΗΠΑ ή δίνει εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 στην Ήπειρο μετά την ισχυρή δόνηση της Κυριακής

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ