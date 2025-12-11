Όμιλος ΑΒΑΞ: Συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη με αριθμούς ρεκόρ

Στα 682 εκατ. ευρώ με αύξηση 65% ο κύκλος εργασιών το 9μηνο του 2025 που αποτελεί έτος ιστορικών υψηλών για τον κατασκευαστικό όμιλο - Αύξηση 65% στον κύκλο εργασιών, στα 682,2 εκατ. ευρώ, έναντι 414,6 εκατ. το 2024 - Αύξηση EBITDA κατά 37% στα 94,5 εκατ. ευρώ, έναντι 68,8 εκατ. ευρώ το  2024 - Στα 42,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά μετά φόρων κέρδη, έναντι 4,9 εκατ. το 2024 - Νέα μείωση κατά 11,9% του καθαρού δανεισμού, έναντι του τέλους 2024 - Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA στο 1,60x την 30.09.2025 από 2,25x την 31.12.2024 - Στα 2,53 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, 52% ιδιωτικά και 48% δημόσια

Newsbomb

Όμιλος ΑΒΑΞ: Συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη με αριθμούς ρεκόρ
Eurokinissi
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική ενίσχυση όλων των χρηματοοικονομικών μεγεθών, που επιβεβαιώνει ότι το 2025 είναι έτος ιστορικών υψηλών για τον Όμιλο ΑΒΑΞ, προκύπτει από τα στοιχεία του εννεαμήνου σε τζίρο, καθαρά κέρδη και EBITDA. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία των εννέα πρώτων μηνών υπερβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τα μεγέθη ολόκληρου του 2024.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΒΑΞ στο 9μηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 64,6% σε 682,2 εκατ. ευρώ, έναντι 414,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα εισέρχονται σε φάση πλήρους εκτέλεσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 94,5 εκατ. ευρώ, έναντι 68,8 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο 9μηνο του 2024, λόγω της αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων ρυθμών προόδου του ποιοτικού χαρτοφυλακίου των υπό εκτέλεση έργων.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά ύψους 18 εκατ. ευρώ στο EBITDA από τον τομέα των Παραχωρήσεων.

Το φετινό 9μηνο, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της ΑΒΑΞ ανήλθαν σε 42,1 εκατ, έναντι 4,9 εκατομμυρίων ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ταχεία και ποιοτική κατασκευή που οδηγεί στη δημιουργία καθαρών κερδών

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης της ΑΒΑΞ για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου το 2025 και τα επόμενα έτη, και καταδεικνύουν τη δυνατότητα του Ομίλου να μετατρέπει το παραγόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα σε υψηλή καθαρή κερδοφορία, δημιουργώντας χώρο τόσο για νέες επενδύσεις, όσο και για υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Υψηλό ανεκτέλεστο και ισορροπία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,53 δισ. ευρώ, μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου. Τα ιδιωτικά έργα & ΣΔΙΤ αναλογούν στο 52% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων του Ομίλου, όπως διαμορφώνεται την τρέχουσα περίοδο, με τα δημόσια έργα να αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 48%, ενώ τα έργα του εξωτερικού αναλογούν στο 12% του συνόλου.

Συνέχεια στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του εννεαμήνου 2025, ανερχόμενος σε 209,2 εκατ. από 237,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,60x με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 427,8 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2025. Ο καθαρός δανεισμός της 100% θυγατρικής ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις ΑΕ, η οποία αποτελεί το όχημα του Ομίλου για τις βασικές συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ανήλθε σε 159,9 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένος έναντι του τέλους 2024 λόγω των αποπληρωμών που υπερτερούν των πραγματοποιούμενων επενδύσεων σε συμμετοχές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αλλάζει πίστα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης Newsbomb

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο για εξαφάνιση 33χρονου

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικός εφιάλτης: Η προσομοίωση που δείχνει πιθανό πλήγμα και στην Ελλάδα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρώπη χτυπά το καμπανάκι για τους Κινέζους

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική οδό έξω από τη Λάρισα - Έκλεισαν προσωρινά τα διόδια

09:24ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη με αριθμούς ρεκόρ

09:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν, Αρμάνι-Παναθηναϊκός, Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2 σε εξέλιξη - Πώς θα επηρεαστεί η Γη

09:18LIFESTYLE

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Κίμωνα Κουρή και το γιο τους να παίζουν πιάνο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Το βίντεο των 45 δευτερολέπτων με το ρεσάλτο των Αμερικανών κομάντο στο πετρελαιοφόρο

09:15WHAT THE FACT

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μαθητές έβαλαν 7 φορές φωτιά μέσα σε 3 ημέρες στο σχολείο τους

09:03WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο - Ανάλυση 3D αποκαλύπτει νέα στοιχεία

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Cup: Σπερς και Θάντερ έκλεισαν ραντεβού για τα ημιτελικά του Λας Βέγκας - Δείτε τα highlights

08:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάχες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη - Οι ώρες και τα κανάλια

08:57WHAT THE FACT

Τι σημαίνει η λέξη «σεισάχθεια» - Από που προέρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι πληρωμές - Αυξημένα τα ποσά που θα μπουν

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία - Το «θέατρο» στην αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικός εφιάλτης: Η προσομοίωση που δείχνει πιθανό πλήγμα και στην Ελλάδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ