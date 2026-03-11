Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο

Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα, καθώς και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες.

Οι έκτακτες ανακοινώσεις για την αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας πραγματοποιήθηκαν από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα προανήγγειλε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ότι «δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπία», ενώ διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση βρίσκεται «σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Δείτε τις ανακοινώσεις:

«Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί με τη δέουσα προσοχή. Δεν υφίσταται θέμα κανένα θέμα επάρκειας και εφοδιασμού» ανέφερε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και θα δράσουμε όταν θα υπάρχει καλύτερη εικόνα, με βάση τις εξελίξεις και τις αντοχές της οικονομίας. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδιας. Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας».

«Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε την αισχροκέρδεια. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης. Το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο θα διατηρήσουν το περιθώριο κέρδους, για ένα διάστημα. «Σήμερα, προωθείται από την κυβέρνηση μία ΠΝΠ έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ για να τύχουν τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».

Στη συνέχεια ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι θεσπίζεται πλαφόν στα καύσιμα. «Θέτουμε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους για να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά».

«Χθες η χώρα μας βρίσκονταν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με το φθηνότερο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας καθήκον μας είναι να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας πάνω από τους πολίτες».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε: «Η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κλίμα αβεβαίοτητας σε όλο τον κόσμο και εντείνει τις πιέσεις στις αγορές. Σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες οφείλουμε να προστατεύσουμε την κοινωνία. Αμέσως μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ένα προϊόν θα πωλείται με καθορισμένο περιθώριο κέρδους. Αυτό θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2026. Από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί για ποια προϊόντα θα εξακολουθήσει το μέτρο».

Όπως ανέφερε «Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία».

Καταλήγοντας ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Τα μέτρα, με απόφαση του πρωθυπουργού, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Αφορούν την βιομηχανία, super markets, πρατήρια καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν θα είναι ανεκτική απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

