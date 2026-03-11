Συναγερμός στη Λάρισα: Εκκενώθηκαν σχολεία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (11/03) στη Λάρισα, όταν οι Αρχές δέχθηκαν τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο 14ο Λύκειο και στο 15ο Γυμνάσιο Λάρισας, που βρίσκονται στη συνοικία της Νέας Πολιτείας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, απόρροια του γεγονότος η εκκένωση της σχολικής μονάδας και η παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία μέσω της έρευνας της δεν οδηγήθηκε στην επιβεβαίωση της ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.

