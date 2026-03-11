ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση – Πώς θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό

Θέμα χρόνου η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026 στο Taxis

Newsbomb

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση – Πώς θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό
SOOC.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 θα αναρτηθούν σύντομα στο Taxis για πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.
  • Έκπτωση 20% δικαιούνται ακίνητα έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένα το 2025, ενώ για ακίνητα υψηλότερης αξίας η έκπτωση είναι 10%.
  • Φορολογούμενοι σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους με κύρια κατοικία έως 400.000 ευρώ έχουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ.
  • Ορισμένοι ιδιοκτήτες με νέα ακίνητα ή αυξημένη επιφάνεια στο Ε9 θα πληρώσουν περισσότερα, ενώ ο φόρος για κενά ακίνητα τραπεζών και εταιρειών διπλασιάζεται εκτός αν ήταν μισθωμένα τουλάχιστον έξι μήνες.
  • Η πρόσβαση και εκτύπωση του εκκαθαριστικού γίνεται μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στο Taxisnet, με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 24 έντοκες δόσεις.
Snapshot powered by AI

Θέμα χρόνου είναι η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026 για 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ως γνωστό η εξόφληση του φόρου γίνεται σε 12 δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2026.

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση

Αυξημένη έκπτωση δικαιούνται φέτος όσοι έχουν ασφαλίσει τις οικίες τους: Ειδικότερα ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένα το 2025 έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα), η έκπτωση φτάνει το 20%, ενώ για ακίνητα υψηλότερης αξίας η μείωση διαμορφώνεται στο 10%.

Επιπρόσθετα, όπως είχε ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά μείωση 50% στον φόρο της κύριας κατοικίας (αξίας έως 400.000 ευρώ) για φορολογούμενους σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενισχύοντας την περιφέρεια και τις παραμεθόριες περιοχές. Επιπλέον, διατηρούνται οι κοινωνικές πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά:

  • Έκπτωση 50%: Για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα (έως 9.000€ προσαυξημένο κατά 1.000€ ανά μέλος).
  • Πλήρης απαλλαγή (100%): Για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, υπό συγκεκριμένες εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Στον αντίποδα, ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες επιβαρύνσεις. Στην ομάδα αυτή ανήκουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα εντός του 2025 ή νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους και αυθαίρετους χώρους, αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια της περιουσίας τους στο Ε9.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «καμπάνα» για τον τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ο φόρος διπλασιάζεται για τα κενά ακίνητα που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους, εκτός εάν αυτά είχαν μισθωθεί για τουλάχιστον έξι μήνες κατά το προηγούμενο έτος.

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά θα γίνει με τους κωδικούς Taxisnet μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Σε περίπτωση δυσκολίας στην αποπληρωμή, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στην πάγια ρύθμιση, η οποία προσφέρει έως και 24 έντοκες δόσεις.

Πώς θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά θα είναι εφικτή μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (κλικ εδώ), ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

Οι υπόχρεοι επιλέγουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» και στη συνέχεια με την χρήση κωδικών Taxis επιλέγουν το έτος 2025 και ανοίγουν το εκκαθαριστικό τους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Αύριο ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων - Αναλυτικά η διαδικασία

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Βαν πέρασε την περίμετρο ασφαλείας - Συνελήφθη και ανακρίνεται ο οδηγός

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας: Αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου για να μειωθούν οι τιμές

17:30LIFESTYLE

Συγκινεί η Ρούλα Κορομηλά για τον Γιώργο Μαρίνο: «Είχε και θα έχεις για πάντα τον σεβασμό μου»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους - Από ψωμί του τοστ έως μακαρόνια, οδοντόκρεμες και πάνες - Αναλυτικά η λίστα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή για παραπλανητικά SMS, δήθεν για τροχαίες παραβάσεις: Πώς να προστατευτείτε

17:18ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι οι ΗΠΑ ευθύνονται για την επίθεση σε δημοτικό του Ιράν

17:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φάκελος «Ποδόσφαιρο Γυναικών»: Ανάγκες, προοπτικές κι ο δρόμος προς την… κανονικότητα (βίντεο)

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ με ορίζοντα 3μήνου - Η αποτίμηση των τιμών έως σήμερα

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας εξασθενεί, οι βροχές έρχονται - Πότε αναμένεται νέα επιδείνωση

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Πετάει για Σλοβενία η «Ένωση»

16:52LIFESTYLE

Νέα διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan

16:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Με τον Αλβέρτη το λάβαρο του 2000

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Βενζίνη με 0,01 ευρώ το λίτρο: Πανικός σε πρατήριο στη Γαλλία, οδηγοί έτρεχαν με μπιτόνια

16:30ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων - Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

16:28ΥΓΕΙΑ

Λίγοι ξέρουν τα 4 σημάδια ότι το βούτυρο έχει χαλάσει — Τι σημαίνουν οι ημ/νίες λήξης στην ετικέτα

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει μείνει τίποτα για να στοχεύσουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους - Από ψωμί του τοστ έως μακαρόνια, οδοντόκρεμες και πάνες - Αναλυτικά η λίστα

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει μείνει τίποτα για να στοχεύσουμε

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

16:30ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων - Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

16:05LIFESTYLE

Akylas: Παροξυσμός και στο Youtube με το video clip του «Ferto» - Ξεπέρασε τις 130.000 προβολές σε 4 ώρες

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή για παραπλανητικά SMS, δήθεν για τροχαίες παραβάσεις: Πώς να προστατευτείτε

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Προετοιμαστείτε, το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι», λέει το Ιράν - Χτυπήματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ