ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση – Πώς θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 θα αναρτηθούν σύντομα στο Taxis για πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Έκπτωση 20% δικαιούνται ακίνητα έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένα το 2025, ενώ για ακίνητα υψηλότερης αξίας η έκπτωση είναι 10%.

Φορολογούμενοι σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους με κύρια κατοικία έως 400.000 ευρώ έχουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες με νέα ακίνητα ή αυξημένη επιφάνεια στο Ε9 θα πληρώσουν περισσότερα, ενώ ο φόρος για κενά ακίνητα τραπεζών και εταιρειών διπλασιάζεται εκτός αν ήταν μισθωμένα τουλάχιστον έξι μήνες.

Η πρόσβαση και εκτύπωση του εκκαθαριστικού γίνεται μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στο Taxisnet, με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 24 έντοκες δόσεις.

Θέμα χρόνου είναι η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026 για 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ως γνωστό η εξόφληση του φόρου γίνεται σε 12 δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2026.

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση

Αυξημένη έκπτωση δικαιούνται φέτος όσοι έχουν ασφαλίσει τις οικίες τους: Ειδικότερα ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένα το 2025 έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα), η έκπτωση φτάνει το 20%, ενώ για ακίνητα υψηλότερης αξίας η μείωση διαμορφώνεται στο 10%.

Επιπρόσθετα, όπως είχε ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά μείωση 50% στον φόρο της κύριας κατοικίας (αξίας έως 400.000 ευρώ) για φορολογούμενους σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενισχύοντας την περιφέρεια και τις παραμεθόριες περιοχές. Επιπλέον, διατηρούνται οι κοινωνικές πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά:

Έκπτωση 50%: Για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα (έως 9.000€ προσαυξημένο κατά 1.000€ ανά μέλος).

Για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα (έως 9.000€ προσαυξημένο κατά 1.000€ ανά μέλος). Πλήρης απαλλαγή (100%): Για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, υπό συγκεκριμένες εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Στον αντίποδα, ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες επιβαρύνσεις. Στην ομάδα αυτή ανήκουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα εντός του 2025 ή νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους και αυθαίρετους χώρους, αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια της περιουσίας τους στο Ε9.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «καμπάνα» για τον τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ο φόρος διπλασιάζεται για τα κενά ακίνητα που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους, εκτός εάν αυτά είχαν μισθωθεί για τουλάχιστον έξι μήνες κατά το προηγούμενο έτος.

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά θα γίνει με τους κωδικούς Taxisnet μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Σε περίπτωση δυσκολίας στην αποπληρωμή, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στην πάγια ρύθμιση, η οποία προσφέρει έως και 24 έντοκες δόσεις.

Πώς θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά θα είναι εφικτή μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (κλικ εδώ), ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

Οι υπόχρεοι επιλέγουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» και στη συνέχεια με την χρήση κωδικών Taxis επιλέγουν το έτος 2025 και ανοίγουν το εκκαθαριστικό τους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωση.

