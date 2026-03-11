Καιρός: Ο αντικυκλώνας εξασθενεί, οι βροχές έρχονται - Πότε αναμένεται νέα επιδείνωση

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Δημήτρης Δρίζος

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια
Eurokinissi
Με ήπιες συνθήκες και ψυχρές θερμοκρασίες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Προς το τέλος της εβδομάδας, ο αντικυκλώνας που επηρεάζει την χώρα μας θα εξασθενήσει, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του καιρού και την παρουσία βροχών.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα με τους βοριάδες να είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι.

Κλείνοντας, ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι είναι νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις, σχετικά με το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα κάνει την εμφάνισή του τις επόμενες ημέρες.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

Βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το σαββατοκύριακο σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, το σαββατοκύριακο υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι μόνο την Κυριακή κατά τόπους στο Αιγαίο θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.

Σχετική με τη σημερινή ημέρα, η χώρα βρίσκεται υπό την επίδραση του ασθενούς συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα βορειοανατολικά Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την επικράτηση ανέμων του βόρειου τομέα με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ και αυτά μόνο τοπικά στο Αιγαίο.

Κατά τα άλλα, οι πιθανότητες βροχών είναι εξαιρετικά περιορισμένες και το ημερήσιο θερμομετρικό εύρος (η διαφορά της ελάχιστης από τη μέγιστη θερμοκρασία του εικοσιτετραώρου) στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας θα είναι μεγάλο, καθώς κατά μέσο όρο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 17 ως 19 βαθμούς και οι ελάχιστες θερμοκρασίες από -1 ως 1 βαθμούς, αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Σχετικά με την πρόγνωση της Παρασκευής, δεν προβλέπονται βροχές και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, στο πρώτο μισό της επόμενης εβδομάδας, δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή, αλλά στο δεύτερο το σχεδόν σίγουρο είναι η πτώση της θερμοκρασίας.

