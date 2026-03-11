Καιρός: Πού θα σημειωθούν βροχές την Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Πού θα σημειωθούν βροχές την Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Tετάρτη, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 11 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 12-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και της Κρήτης, μέχρι το απόγευμα.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και κατά τόπους στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, καθώς και στην Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αισχροκέρδεια στα καύσιμα: «Πρώτα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αντλία και μετά βλέπουμε…»

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές από φέτος - Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι

06:50LIFESTYLE

Οι ωραίες της φετινής Eurovision που περιμένουμε να δούμε στη σκηνή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Μαρτίου

06:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί ευρωπαϊκή κούπα στο βόλεϊ γυναικών - Η ώρα και το κανάλι του πρώτου τελικού

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με δύο νεαρούς τραυματίες στην οδό Γεωργικής Σχολής – Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

06:23ΚΟΣΜΟΣ

«Τρελή» καταδίωξη: Αραβικό F-16 κυνηγάει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα σημειωθούν βροχές την Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

04:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολική χρονιά 2026-27: Ανοιχτές οι πλατφόρμες για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Άσυλο σε δύο ακόμη μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Η σφοδρότερη επίθεση του Ιράν: Πλήγματα σε Χάιφα, Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και σε αμερικανικές βάσεις σε Ερμπίλ και Μανάμα

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία και Μπαχρέιν καταθέτουν διαφορετικά σχέδια ψηφισμάτων στον ΟΗΕ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

02:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο - Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος - Είχε ενημερωθεί με 1 χρόνο καθυστέρηση πως έχει καρκίνο

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική απόδραση: Πώς φυγαδεύουν από τις σκάλες κάτω από τη μύτη των φρουρών τις Ιρανές παίκτριες

06:23ΚΟΣΜΟΣ

«Τρελή» καταδίωξη: Αραβικό F-16 κυνηγάει ιρανικό drone Shahed σε παραλία στο Ντουμπάι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα σημειωθούν βροχές την Τετάρτη – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με δύο νεαρούς τραυματίες στην οδό Γεωργικής Σχολής – Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Μοιραράκη: Η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν - «Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη»

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ