Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΓΟΥΔΙ)
Μιχαλακοπούλου και Φωκίδος (επηρεάζει και το ΓΟΥΔΙ)
- ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ)
Απόλλωνος και Πεντέλης
- ΜΑΡΟΥΣΙ
Μεγάλου Αλεξάνδρου και Τσαρούχη
- ΜΟΣΧΑΤΟ
Ιλισού και Σολωμού
- ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Αδραμυττίου και Τρυπιά Ν.
