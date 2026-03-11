Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΓΟΥΔΙ)
    Μιχαλακοπούλου και Φωκίδος (επηρεάζει και το ΓΟΥΔΙ)
  • ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ)
    Απόλλωνος και Πεντέλης
  • ΜΑΡΟΥΣΙ
    Μεγάλου Αλεξάνδρου και Τσαρούχη
  • ΜΟΣΧΑΤΟ
    Ιλισού και Σολωμού
  • ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
    Αδραμυττίου και Τρυπιά Ν.
